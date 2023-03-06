Reuters: ВСУ запросили у США запрещенное оружие для своих беспилотников

Reuters: Киев просит у США запрещенные кассетные боеприпасы для своих БПЛА

07 марта 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

ВСУ хотят сбрасывать запрещенные боеприпасы с беспилотников на российские силы Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина попросила США расширить военную помощь и передать запрещенные почти во всем мире кассетные боеприпасы, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют сбрасывать с беспилотников на российские силы. Об этом заявили два представителя американского правительства. «Украина расширила запрос США на спорные кассетные бомбы, включив в него оружие, которое она хочет разобрать, чтобы сбрасывать содержащиеся в нем противотанковые бомбы на российские силы с беспилотников», — рассказали официальные представители правительства США агентству Reuters . Уточняется, что запрашиваемые Киевом кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах. Небольшие по размеру бомбы при взрыве разлетаются на большое расстояние и способны убить и ранить значительное количество человек. Представители американского правительства отметили, что Киев призвал членов Конгресса оказать давление на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку оружия. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказал Украине в поставках запрещенных кассетных бомб и фосфорных боеприпасов. По его словам, данный вид оружия «не рекомендован» к поставкам.

Украина попросила США расширить военную помощь и передать запрещенные почти во всем мире кассетные боеприпасы, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют сбрасывать с беспилотников на российские силы. Об этом заявили два представителя американского правительства. «Украина расширила запрос США на спорные кассетные бомбы, включив в него оружие, которое она хочет разобрать, чтобы сбрасывать содержащиеся в нем противотанковые бомбы на российские силы с беспилотников», — рассказали официальные представители правительства США агентству Reuters. Уточняется, что запрашиваемые Киевом кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах. Небольшие по размеру бомбы при взрыве разлетаются на большое расстояние и способны убить и ранить значительное количество человек. Представители американского правительства отметили, что Киев призвал членов Конгресса оказать давление на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку оружия. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказал Украине в поставках запрещенных кассетных бомб и фосфорных боеприпасов. По его словам, данный вид оружия «не рекомендован» к поставкам.