Столтенберг отверг просьбу Киева о поставках запрещенного оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказал Украине в поставках запрещенных кассетных бомб и фосфорных боеприпасов. По его словам, данный вид оружие «не рекомендован» к поставкам.
«НАТО не рекомендовало и не поставляло эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы», — сообщил Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу
Использование кассетных бомб запрещено международным правом, поскольку они способны нанести вред гражданскому населению. Фосфорные боеприпасы вызывают тяжелые ожоги и отравления.
Ранее сообщалось, что Турция предоставляет Украине боеприпасы в виде кассетных бомб времен холодной войны. В Кремле эту информацию поставили под сомнение.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!