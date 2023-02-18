18 февраля 2023

Столтенберг отверг просьбу Киева о поставках запрещенного оружия

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Попасная. ЛНР, боеприпасы, война, попасная
Киев просил о поставках оружия, которое запрещено международным правом Фото:
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказал Украине в поставках запрещенных кассетных бомб и фосфорных боеприпасов. По его словам, данный вид оружие «не рекомендован» к поставкам.

«НАТО не рекомендовало и не поставляло эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы», — сообщил Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Использование кассетных бомб запрещено международным правом, поскольку они способны нанести вред гражданскому населению. Фосфорные боеприпасы вызывают тяжелые ожоги и отравления.

Ранее сообщалось, что Турция предоставляет Украине боеприпасы в виде кассетных бомб времен холодной войны. В Кремле эту информацию поставили под сомнение.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказал Украине в поставках запрещенных кассетных бомб и фосфорных боеприпасов. По его словам, данный вид оружие «не рекомендован» к поставкам. «НАТО не рекомендовало и не поставляло эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы», — сообщил Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу N-TV. Использование кассетных бомб запрещено международным правом, поскольку они способны нанести вред гражданскому населению. Фосфорные боеприпасы вызывают тяжелые ожоги и отравления. Ранее сообщалось, что Турция предоставляет Украине боеприпасы в виде кассетных бомб времен холодной войны. В Кремле эту информацию поставили под сомнение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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