Власти ХМАО отправят льготную категорию детей на летний отдых в южный регион

Дети из ХМАО поедут летом на отдых в Краснодарский край Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент социального развития ХМАО — Югры ищет подрядчика для организации отдыха в Краснодарском крае (Туапсинский район) детей, нуждающихся в социальном обслуживании, детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

«Наименование объекта закупки: оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительной организации Краснодарского края (Туапсинский район). Категория детей: несовершеннолетние, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, дети — сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей», — говорится в материалах закупки.

На летний отдых планируют отправить 137 детей и 11 сопровождающих. Первая группа из 103 детей и 8 сопровождающих отправится в июне, остальные будут отдыхать июнь — июль. Продолжительность смены — 21 календарный день без учета проезда. Уточняется, что на весь период оздоровительной смены должна быть обеспечена безопасность детей, соответствующие контракту условия проживания, питания, медицинского обслуживания и досуга. Летний отдых для вышеуказанной категории детей обойдется властям ХМАО более 16 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в весенне-летний сезон будет увеличено количество направлений детского отдыха. В дополнение к прежним направлениям, ямальцы смогут отдохнуть в Москве, Анапе и Геленджике.