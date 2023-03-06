Свердловский Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

07 марта 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

В Свердловской области выявили 32 845 случаев ОРВИ Фото: Анна Майорова © URA.RU Роспотребнадзор Свердловской области отмечает рост количества заболевших ОРВИ. Такие данные ведомство зарегистрировало с 27 февраля по 5 марта. Также выросло число пациентов с внебольничными пневмониями и другими вирусами. «В Свердловской области за неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 г. зарегистрировано 32845 случаев ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 18,4%. В структуре заболеваемости 54% составляют дети», — отметили в региональном Роспотребнадзоре. Также за неделю в регионе с предварительным диагнозом внебольничные пневмонии было зарегистрировано 628 пациентов. Это выше уровня прошлой недели на 39,26%. Также рост числа заболевших внебольничными пневмониями зарегистрирован в Екатеринбурге — 257 случаев, что, в свою очередь, на 58,67% выше уровня прошлой недели. За прошедшую неделю также было обследовано 1379 человек. Среди всех вирусов доминирует SARS-CoV-2 (ковид) — (8% от числа обследованных). Также выделены РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, грипп В и другие. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области выявили десятки тысяч новых случаев ОРВИ. Согласно данным лабораторного мониторинга на конец января 2023 года, среди возбудителей ОРВИ доминировал грипп В.

Роспотребнадзор Свердловской области отмечает рост количества заболевших ОРВИ. Такие данные ведомство зарегистрировало с 27 февраля по 5 марта. Также выросло число пациентов с внебольничными пневмониями и другими вирусами. «В Свердловской области за неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 г. зарегистрировано 32845 случаев ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 18,4%. В структуре заболеваемости 54% составляют дети», — отметили в региональном Роспотребнадзоре. Также за неделю в регионе с предварительным диагнозом внебольничные пневмонии было зарегистрировано 628 пациентов. Это выше уровня прошлой недели на 39,26%. Также рост числа заболевших внебольничными пневмониями зарегистрирован в Екатеринбурге — 257 случаев, что, в свою очередь, на 58,67% выше уровня прошлой недели. За прошедшую неделю также было обследовано 1379 человек. Среди всех вирусов доминирует SARS-CoV-2 (ковид) — (8% от числа обследованных). Также выделены РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, грипп В и другие. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области выявили десятки тысяч новых случаев ОРВИ. Согласно данным лабораторного мониторинга на конец января 2023 года, среди возбудителей ОРВИ доминировал грипп В.