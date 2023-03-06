Свердловский Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор Свердловской области отмечает рост количества заболевших ОРВИ. Такие данные ведомство зарегистрировало с 27 февраля по 5 марта. Также выросло число пациентов с внебольничными пневмониями и другими вирусами.
«В Свердловской области за неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 г. зарегистрировано 32845 случаев ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 18,4%. В структуре заболеваемости 54% составляют дети», — отметили в региональном Роспотребнадзоре.
Также за неделю в регионе с предварительным диагнозом внебольничные пневмонии было зарегистрировано 628 пациентов. Это выше уровня прошлой недели на 39,26%. Также рост числа заболевших внебольничными пневмониями зарегистрирован в Екатеринбурге — 257 случаев, что, в свою очередь, на 58,67% выше уровня прошлой недели. За прошедшую неделю также было обследовано 1379 человек. Среди всех вирусов доминирует SARS-CoV-2 (ковид) — (8% от числа обследованных). Также выделены РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, грипп В и другие.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области выявили десятки тысяч новых случаев ОРВИ. Согласно данным лабораторного мониторинга на конец января 2023 года, среди возбудителей ОРВИ доминировал грипп В.
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