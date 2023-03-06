Главный фигурант дела о пермском зоопарке получил новый срок

Бывший глава пермского управления капитального строительства Дмитрий Левинский приговорен к 4 годам лишения свободы

07 марта 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Левинский также должен выплатить штраф в размере 15 млн рублей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Бывший руководитель управления капстроительства Пермского края Дмитрий Левинский признан виновным в получении взятки при строительстве зоопарка. Суд установил, что обвиняемый в течение 2018 года получил от представителя одной из стройкомпаний взятку на сумму свыше трех млн рублей. По совокупности этого и предыдущих преступлений Ленинский районный суд Перми приговорил Левинского к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «По совокупности преступлений окончательно назначить Левинскому Дмитрию Николаевичу наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере пятикратной сумме взятки, что составляет 15 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал судья во время заседания. Также осужденному запретили занимать должности, связанные с организационной и административной деятельностью и занимать должности в муниципальных и государственных органах в течение 2,5 лет после выхода из колонии. Адвокат Левинского заявил, что будет обжаловать приговор. Дмитрий Левинский также проходил фигурантам по другим уголовным делам. Ранее следствие установило, что Левинский получал от предпринимателей деньги при строительстве зоопарка. Взамен чиновник обещал не препятствовать при подписании документов при выполнении договоров и оказывать представителям бизнеса всеобщее покровительство. Кроме того, за взятку обвиняемый подписывал договоры на проведение строительных работ на заводе Шпагина — при подготовке к Дягилевскому фестивалю. Сам Левинский в ходе рассмотрения уголовного дела заявлял, что деньги были получены им в качестве займа, который впоследствии он вернул. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший руководитель управления капстроительства Пермского края Дмитрий Левинский признан виновным в получении взятки при строительстве зоопарка. Суд установил, что обвиняемый в течение 2018 года получил от представителя одной из стройкомпаний взятку на сумму свыше трех млн рублей. По совокупности этого и предыдущих преступлений Ленинский районный суд Перми приговорил Левинского к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «По совокупности преступлений окончательно назначить Левинскому Дмитрию Николаевичу наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере пятикратной сумме взятки, что составляет 15 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал судья во время заседания. Также осужденному запретили занимать должности, связанные с организационной и административной деятельностью и занимать должности в муниципальных и государственных органах в течение 2,5 лет после выхода из колонии. Адвокат Левинского заявил, что будет обжаловать приговор. Дмитрий Левинский также проходил фигурантам по другим уголовным делам. Ранее следствие установило, что Левинский получал от предпринимателей деньги при строительстве зоопарка. Взамен чиновник обещал не препятствовать при подписании документов при выполнении договоров и оказывать представителям бизнеса всеобщее покровительство. Кроме того, за взятку обвиняемый подписывал договоры на проведение строительных работ на заводе Шпагина — при подготовке к Дягилевскому фестивалю. Сам Левинский в ходе рассмотрения уголовного дела заявлял, что деньги были получены им в качестве займа, который впоследствии он вернул.