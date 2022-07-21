Фигуранта дела о пермском зоопарке будут судить за взятку

Левинского обвиняют в получении взятки в 3 миллиона рублей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Экс-руководителя управления капстроительства Пермского края Дмитрия Левинского, который является фигурантом дела о хищениях при строительстве зоопарка, будут судить за получение взятки в 3 миллиона рублей. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении экс-чиновника, завершено, материалы будут направлены в суд.

«Обвиняемый в течение 2018 года получил от представителя одной из стройкомпаний взятку на сумму свыше 3 млн рублей. Средства предполагались за беспрепятственное подписание документации при исполнении свыше 10 договоров, а также в целом общее покровительство и попустительство», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Также уточняется, что за взятку обвиняемым были в том числе подписаны договоры на проведение строительных работ в зоопарке, и на заводе Шпагина — при подготовке к Дягилевскому фестивалю.

Материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении взяткодателя прекращено. Причиной послужило его обращение в полицию.

Левинский — один из главных фигурантов уголовного дела о хищениях при строительстве пермского зоопарка. Также ему вменялась халатность при курировании строительства детской поликлиники в Перми, но суд освободил бывшего руководителя краевого УКС от наказания. Кроме того, экс-чиновника приговорили к обязательным работам за злоупотребление служебными полномочиями. Речь идет об уголовном деле, связанном со срывом работ по берегоукреплению в курортном селе Усть-Качка.

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