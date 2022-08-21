Фигурант дела о пермском зоопарке высказался в суде о взятках

Дмитрий Левинский заявил, что брал не взятку, а заем Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Экс-руководитель управления капстроительства Пермского края Дмитрий Левинский, заявил, что не получал взяток при строительстве зоопарка. Об этом он сказал в ходе судебного заседания в Ленинском райсуде Перми, где рассматривается уголовное дело.

«Денежные средства были получены мною в качестве займа, которые в дальнейшем были возвращены. Иных денежных средств я не получал. В связи с чем свою вину я не признаю, считаю, что я не виновен», — пишет «РБК Пермь».

Левинский обвиняется в получении взятки в размере 3 млн рублей. Эти средства чиновник якобы получил от учредителя и руководителя нескольких компаний-субподрядчиков. По мнению гособвинения, взамен Левинский обещал предпринимателям не препятствовать в подписании документации при исполнении договоров и оказывать им общее покровительство.

Также за взятку подсудимый подписал договоры на проведение строительных работ на заводе Шпагина — при подготовке к Дягилевскому фестивалю. Рассмотрение дела будет продолжено в суде 23 августа. На него будут вызваны свидетели.

URA.RU рассказывало, что Левинский являлся фигурантом нескольких уголовных дел. Ранее ого обвинили в халатности при курировании строительства детской поликлиники в Перми. Однако бывшему руководителю УКС Пермского края удалось избежать наказания. Кроме того, экс-чиновника приговорили к обязательным работам за злоупотребление служебными полномочиями. Речь идет об уголовном деле, связанном со срывом работ по берегоукреплению в курортном селе Усть-Качка.