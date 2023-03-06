Пермский экс-депутат второй раз отправится в колонию

Пермского бывшего депутата Александра Телепнева приговорили к 4 годам колонии строгого режима

07 марта 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Телепнева приговорили к 4 годам лишения свободы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев приговорен к реальному сроку за дебош, который он устроил в одном из баров весной 2022 года. Услышав песню Dj Smash (Андрей Ширман), экс-чиновник начал бросать различные предметы, которые прилетели в посетителей и сотрудников заведения. В Ленинском районном суде огласили приговор по делу Телепнева о хулиганстве. «Назначить Телепневу Александру Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии строгого режима. Взять под стражу в зале суда», — произнесла судья. Погром в пермском баре Телепнев устроил в апреле 2022 года. Когда в заведении заиграла песня Dj Smash (Андрей Ширман), бывший чиновник стал бросать в посетителей бара различные предметы. Ранее URA.RU, сообщало о том, что Телепнев отбывал наказание в колонии-поселении за драку с Ширманом.

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев приговорен к реальному сроку за дебош, который он устроил в одном из баров весной 2022 года. Услышав песню Dj Smash (Андрей Ширман), экс-чиновник начал бросать различные предметы, которые прилетели в посетителей и сотрудников заведения. В Ленинском районном суде огласили приговор по делу Телепнева о хулиганстве. «Назначить Телепневу Александру Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии строгого режима. Взять под стражу в зале суда», — произнесла судья. Погром в пермском баре Телепнев устроил в апреле 2022 года. Когда в заведении заиграла песня Dj Smash (Андрей Ширман), бывший чиновник стал бросать в посетителей бара различные предметы. Ранее URA.RU, сообщало о том, что Телепнев отбывал наказание в колонии-поселении за драку с Ширманом.