SHOT: блогерша Лерчек зарабатывала миллиарды рублей

Shot рассказал, сколько зарабатывала блогерша Лерчек Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Годовой доход только одной из компаний блогера Валерии Чекалиной составил три миллиарда рублей. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Ранее стало известно, что в отношении Чекалиной (известной как Лерчек) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов.

«По нашим данным, годовой доход только одной из компаний Чекалиных — „БИ ФИТ“ — составляет около 3 000 000 000 рублей (официально)», — сообщает канал. Уточняется, что через эту компанию блогер продавала косметику и фитнес-курсы.

Валерия Чекалина зарабатывала на косметическом бренде Letique Cosmetics около 110 млн рублей в год, эта сумма укладывается в лимит по упрощенному налогообложению. Но также известно, что у Чекалиной были другие компании, зарегистрированные на родственников, в том числе на супруга Артема Чекалина.

В феврале Чекалина с мужем летали на частном самолете в Амстердам. Семья планировала улететь из России в ближайшем будущем.

Обыски в доме блогеров начались 7 марта. На Чекалину заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Сумма долга перед налоговой составляет 300 млн рублей, передает «Царьград». Блогерша пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая действует при доходах до 150 млн рублей в год. По данным следствия, Чекалина зарабатывала значительно больше.