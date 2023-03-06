Арбитражный суд Пермского края не дал достроить онкоцентр

Пермский Арбитражный суд не стал отменять обеспечительные меры в отношении постройки онкоцентра

07 марта 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Суд постановил, что стороны не приняли меры к защите публичных интересов региона Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский арбитражный суд не стал отменять обеспечительные меры, наложенные на строительство онкоцентра в Перми. Ранее с требованием снять меры в суд обратились министерство развития и московская «Клиника инновационных исследований». «Суд постановил, что не установлено изменение обстоятельств, послуживших основанием для принятия обеспечительных мер, направленных на сохранение существующего „статус-кво“ между сторонами и обеспечение защиты публичных интересов Пермского края», — сообщает Properm. Участникам сделки все еще запрещено совершать любые работы, предусмотренные соглашением. Соглашение о концессионном соглашении о постройке онкологического центра в Перми было подписано летом 2022 года. В центре разместят хирургический стационар на 360 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр с круглосуточным стационаром. Согласно договору, объект будет строить московская «Клиника инновационных исследований», которая будет использовать центр в течение 35 лет. Позже иск в суд подала прокуратура, по мнению которой было нарушено антимонопольное законодательство — участники сделки не опубликовали все редакции концессионных документов. Также претензии прокуратуры состоят в том, что заключать соглашение должен был краевой минздрав, а не минэкономразвития, и в том, что по условиям договора затраты на стройку почти полностью покрывает бюджет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский арбитражный суд не стал отменять обеспечительные меры, наложенные на строительство онкоцентра в Перми. Ранее с требованием снять меры в суд обратились министерство развития и московская «Клиника инновационных исследований». «Суд постановил, что не установлено изменение обстоятельств, послуживших основанием для принятия обеспечительных мер, направленных на сохранение существующего „статус-кво“ между сторонами и обеспечение защиты публичных интересов Пермского края», — сообщает Properm. Участникам сделки все еще запрещено совершать любые работы, предусмотренные соглашением. Соглашение о концессионном соглашении о постройке онкологического центра в Перми было подписано летом 2022 года. В центре разместят хирургический стационар на 360 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр с круглосуточным стационаром. Согласно договору, объект будет строить московская «Клиника инновационных исследований», которая будет использовать центр в течение 35 лет. Позже иск в суд подала прокуратура, по мнению которой было нарушено антимонопольное законодательство — участники сделки не опубликовали все редакции концессионных документов. Также претензии прокуратуры состоят в том, что заключать соглашение должен был краевой минздрав, а не минэкономразвития, и в том, что по условиям договора затраты на стройку почти полностью покрывает бюджет.