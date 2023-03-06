06 марта 2023

Арбитражный суд Пермского края не дал достроить онкоцентр

Пермский Арбитражный суд не стал отменять обеспечительные меры в отношении постройки онкоцентра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, статуя фемиды
Суд постановил, что стороны не приняли меры к защите публичных интересов региона Фото:

Пермский арбитражный суд не стал отменять обеспечительные меры, наложенные на строительство онкоцентра в Перми. Ранее с требованием снять меры в суд обратились министерство развития и московская «Клиника инновационных исследований».

«Суд постановил, что не установлено изменение обстоятельств, послуживших основанием для принятия обеспечительных мер, направленных на сохранение существующего „статус-кво“ между сторонами и обеспечение защиты публичных интересов Пермского края», — сообщает Properm. Участникам сделки все еще запрещено совершать любые работы, предусмотренные соглашением.

Соглашение о концессионном соглашении о постройке онкологического центра в Перми было подписано летом 2022 года. В центре разместят хирургический стационар на 360 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр с круглосуточным стационаром. Согласно договору, объект будет строить московская «Клиника инновационных исследований», которая будет использовать центр в течение 35 лет.

Позже иск в суд подала прокуратура, по мнению которой было нарушено антимонопольное законодательство — участники сделки не опубликовали все редакции концессионных документов. Также претензии прокуратуры состоят в том, что заключать соглашение должен был краевой минздрав, а не минэкономразвития, и в том, что по условиям договора затраты на стройку почти полностью покрывает бюджет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пермский арбитражный суд не стал отменять обеспечительные меры, наложенные на строительство онкоцентра в Перми. Ранее с требованием снять меры в суд обратились министерство развития и московская «Клиника инновационных исследований». «Суд постановил, что не установлено изменение обстоятельств, послуживших основанием для принятия обеспечительных мер, направленных на сохранение существующего „статус-кво“ между сторонами и обеспечение защиты публичных интересов Пермского края», — сообщает Properm. Участникам сделки все еще запрещено совершать любые работы, предусмотренные соглашением. Соглашение о концессионном соглашении о постройке онкологического центра в Перми было подписано летом 2022 года. В центре разместят хирургический стационар на 360 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр с круглосуточным стационаром. Согласно договору, объект будет строить московская «Клиника инновационных исследований», которая будет использовать центр в течение 35 лет. Позже иск в суд подала прокуратура, по мнению которой было нарушено антимонопольное законодательство — участники сделки не опубликовали все редакции концессионных документов. Также претензии прокуратуры состоят в том, что заключать соглашение должен был краевой минздрав, а не минэкономразвития, и в том, что по условиям договора затраты на стройку почти полностью покрывает бюджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...