Главный пластический хирург назвал самые популярные операции у свердловчанок

Пластический хирург Ткаченко: свердловчанки чаще всего делают блефаропластику

11 ноября 2022 в 09:17 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге проходит конгресс по пластической хирургии Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительницы Свердловской области активно пользуются услугами пластических хирургов. Чаще всего делают блефаропластику. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный специалист — пластический хирург министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Ткаченко. «Свердловчанки пользуются услугами пластических хирургов. Самыми популярными являются: блефаропластика, мамопластика и ринопластика», — отметил Ткаченко. В Екатеринбурге стартовал Евразийский конгресс по пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии. Мероприятие пройдет в стенах Синара-центра.

Жительницы Свердловской области активно пользуются услугами пластических хирургов. Чаще всего делают блефаропластику. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный специалист — пластический хирург министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Ткаченко. «Свердловчанки пользуются услугами пластических хирургов. Самыми популярными являются: блефаропластика, мамопластика и ринопластика», — отметил Ткаченко. В Екатеринбурге стартовал Евразийский конгресс по пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии. Мероприятие пройдет в стенах Синара-центра.