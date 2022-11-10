Главный пластический хирург назвал самые популярные операции у свердловчанок

В Екатеринбурге проходит конгресс по пластической хирургии
Жительницы Свердловской области активно пользуются услугами пластических хирургов. Чаще всего делают блефаропластику. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный специалист — пластический хирург министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Ткаченко.
«Свердловчанки пользуются услугами пластических хирургов. Самыми популярными являются: блефаропластика, мамопластика и ринопластика», — отметил Ткаченко.
В Екатеринбурге стартовал Евразийский конгресс по пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии. Мероприятие пройдет в стенах Синара-центра.
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