10 ноября 2022

Главный пластический хирург назвал самые популярные операции у свердловчанок

Пластический хирург Ткаченко: свердловчанки чаще всего делают блефаропластику
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге проходит конгресс по пластической хирургии Фото:

Жительницы Свердловской области активно пользуются услугами пластических хирургов. Чаще всего делают блефаропластику. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный специалист — пластический хирург министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Ткаченко.

«Свердловчанки пользуются услугами пластических хирургов. Самыми популярными являются: блефаропластика, мамопластика и ринопластика», — отметил Ткаченко.

В Екатеринбурге стартовал Евразийский конгресс по пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии. Мероприятие пройдет в стенах Синара-центра.

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Жительницы Свердловской области активно пользуются услугами пластических хирургов. Чаще всего делают блефаропластику. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный специалист — пластический хирург министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Ткаченко. «Свердловчанки пользуются услугами пластических хирургов. Самыми популярными являются: блефаропластика, мамопластика и ринопластика», — отметил Ткаченко. В Екатеринбурге стартовал Евразийский конгресс по пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии. Мероприятие пройдет в стенах Синара-центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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