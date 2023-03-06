Курганские БТР замечены в Бахмуте с десантом ЧВК «Вагнер» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Военкор Ярем снял видео о передвижении на курганской боевой машине БТР-МД вместе с десантом ЧВК «Вагнер» в окрестностях Бахмута. Видео он разместил в своем паблике соцсети «ВКонтакте».

«Соберетесь в Бахмут — передвигайтесь на БТР-МД „Ракушка“. Машина — топ, по размытым дорогам Донбасса проезжает вообще везде», — сообщает в хронике военкор. На курганском БТР он едет вместе с военными ЧВК «Вагнер».

По словам военного корреспондента, вместе с военными они ездят на боевых машинах по размытым дорогам около дымящегося города. Курганская боевая машина легко набирает в поле скорость до 50 км/ч.

БТР-МД «Ракушка» и его модернизированная версия БТР-МДМ выпускаются на Курганском машиностроительном заводе. На вооружение российской армии они начали поступать в 2015 году. БТР-МДМ может доставлять десант своим ходом, десантироваться с воздуха, преодолевать водные преграды.

Ранее URA.RU сообщало, что Минобороны показало работу курганской боевой машины в зоне СВО. Военнослужащие отметили высокую огневую мощь машины БМД-4М.