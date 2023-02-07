Минобороны показало, как военнослужащие тренируются на БМД-4М Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ показало, как военнослужащие из числа мобилизованных выполняют огневые задачи на боевой машине десанта (БМД-4М), которую производит «Курганмашзавод». Подготовка экипажей проходит в тыловом районе спецоперации (СВО). Об этом сообщили в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Командир отделения из числа инструкторов, имеющих боевой опыт СВО, поставил задачу экипажу боевой машины БМД-4М на уничтожение условного противника. С выходом на рубеж открытия огня, все цели метким огнем поражаются на максимальном расстоянии из 100-мм гладкоствольной пушки, при более близком контакте условный противник уничтожается из 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТ», — говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что тренировки идут ежедневно по несколько часов, в условиях максимально приближенных к боевым.

Военнослужащий с боевым опытом СВО, проводящий инструктаж для бойцов, отметил что у БМД-4М очень большая огневая мощь. «Противник только при одном виде этой техники уже впадает в бегство. Как показала практика, в 90% случаев, когда эта техника на фронте, то идут прорывы и взятие основных точек противника. В бою, если встречается вражеский танк, то БМД-4М выйдет из боя победителем», — отметил инструктор.

Ранее URA.RU писало, что Курганмашзавод отправил первую партию боевых машин пехоты для Минобороны в 2023 году. В планах оборонного предприятия, поставка модернизированных десантных бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка» и бронированных ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л. Также на Курганмашзаводе сообщили, что после боевого опыта в условиях спецоперации, бронетехнику БМД-4 и БМП-3 доработали и оснастили допзащитой.