В деле задержанного ФСБ вице-мэра Магнитогорска появился еще один фигурант

07 марта 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

По делу Дмитрия Гаврилова (на фото) был задержан Максим Нефедов Фото: Илья Московец © URA.RU В деле задержанного ФСБ вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова, обвиняемого в получении взяток, появился еще один фигурант. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, под следствие попал бывший начальник управления по содержанию объектов благоустройства муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Максим Нефедов. «Сотрудники УФСБ по региону задержали Нефедова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве при закупке запчастей для автопарка. На него вышли во время расследования дела бывшего вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова», — сообщил источник. По данным URA.RU, Нефедов является подчиненным Дениса Кравченко, директора «Магнитогорскинвестстрой». Он также проходит по делу Гаврилова. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили. Вице-мэра Гаврилова сотрудники ФСБ задержали в сентябре 2022 года. Также были задержаны директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Денис Кравченко и экс-директор фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергей Бондаренко. Гаврилова и Кравченко отправили в СИЗО, а Бондаренко, который стал сотрудничать со следствием, отпустили под домашний арест. По версии следствия, Гаврилов и Кравченко за взятки помогали Бондаренко получить контракты.

В деле задержанного ФСБ вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова, обвиняемого в получении взяток, появился еще один фигурант. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, под следствие попал бывший начальник управления по содержанию объектов благоустройства муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Максим Нефедов. «Сотрудники УФСБ по региону задержали Нефедова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве при закупке запчастей для автопарка. На него вышли во время расследования дела бывшего вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова», — сообщил источник. По данным URA.RU, Нефедов является подчиненным Дениса Кравченко, директора «Магнитогорскинвестстрой». Он также проходит по делу Гаврилова. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили. Вице-мэра Гаврилова сотрудники ФСБ задержали в сентябре 2022 года. Также были задержаны директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Денис Кравченко и экс-директор фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергей Бондаренко. Гаврилова и Кравченко отправили в СИЗО, а Бондаренко, который стал сотрудничать со следствием, отпустили под домашний арест. По версии следствия, Гаврилов и Кравченко за взятки помогали Бондаренко получить контракты.