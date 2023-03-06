06 марта 2023
05 марта 2023

Губернатор Артюхов не даст уйти в отставку мэру из ЯНАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, романов алексей
Выборы главы Ноябрьска пройдут в 2024 году Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не отпустит в отставку мэра Ноябрьска Алексея Романова. Градоначальнику придется баллотироваться на третий срок в 2024 году, но, как сообщают источники URA.RU, особого желания он не высказывает.

«Скорее всего Романов пойдет на третий срок главой Ноябрьска, потому что Артюхов вряд ли его отпустит. Его попросту некем заменить сейчас, а ставить неместного чиновника себе дороже — Ноябрьску нужен мэр, знающий всю специфику города», — сообщил инсайдер.

При этом источник отмечает, что сам Романов не горит желанием баллотироваться. Одной из причин этого является слабая команда чиновников администрации, которую мэр пытается спешно реанимировать. В мэрию Ноябрьска и правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не отпустит в отставку мэра Ноябрьска Алексея Романова. Градоначальнику придется баллотироваться на третий срок в 2024 году, но, как сообщают источники URA.RU, особого желания он не высказывает. «Скорее всего Романов пойдет на третий срок главой Ноябрьска, потому что Артюхов вряд ли его отпустит. Его попросту некем заменить сейчас, а ставить неместного чиновника себе дороже — Ноябрьску нужен мэр, знающий всю специфику города», — сообщил инсайдер. При этом источник отмечает, что сам Романов не горит желанием баллотироваться. Одной из причин этого является слабая команда чиновников администрации, которую мэр пытается спешно реанимировать. В мэрию Ноябрьска и правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
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