В центре Перми за 14,7 миллиона рублей продается отель, рассчитанный на пять номеров. При этом бизнес приносит ежемесячный доход в 200 тысяч рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.
«Продается недвижимость с действующим отелем. Он работает с 2007 года, благодаря наработанной базе клиентов приносит ежемесячный доход в 200 тысяч рублей. Готовы предоставить отчеты. В отеле работают пять номеров. Стоимость размещения составляет 2200 — 3500 рублей в сутки», — говорится в объявлении.
Уточняется, что адрес отеля — улица Максима Горького, 21. В непосредственной близости находятся театры, рестораны и торговые центры. Помимо продажи, собственник рассматривает возможность обмена бизнеса на объект недвижимости.
Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается дизайнерский хостел Bunker. Помещения гостиницы, интерьер которой стилизован под бомбоубежище, предлагают приобрести за 11,5 млн рублей.
Отель рассчитан на пять номеров со всеми удобствами
В центре Перми за 14,7 миллиона рублей продается отель, рассчитанный на пять номеров. При этом бизнес приносит ежемесячный доход в 200 тысяч рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продается недвижимость с действующим отелем. Он работает с 2007 года, благодаря наработанной базе клиентов приносит ежемесячный доход в 200 тысяч рублей. Готовы предоставить отчеты. В отеле работают пять номеров. Стоимость размещения составляет 2200 — 3500 рублей в сутки», — говорится в объявлении. Уточняется, что адрес отеля — улица Максима Горького, 21. В непосредственной близости находятся театры, рестораны и торговые центры. Помимо продажи, собственник рассматривает возможность обмена бизнеса на объект недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается дизайнерский хостел Bunker. Помещения гостиницы, интерьер которой стилизован под бомбоубежище, предлагают приобрести за 11,5 млн рублей.