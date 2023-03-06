В Перми продается отель на пять номеров, приносящий доход в 200 тысяч. Фото

07 марта 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Продавец уверяет, что ежемесячный доход от бизнеса составляет 200 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В центре Перми за 14,7 миллиона рублей продается отель, рассчитанный на пять номеров. При этом бизнес приносит ежемесячный доход в 200 тысяч рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продается недвижимость с действующим отелем. Он работает с 2007 года, благодаря наработанной базе клиентов приносит ежемесячный доход в 200 тысяч рублей. Готовы предоставить отчеты. В отеле работают пять номеров. Стоимость размещения составляет 2200 — 3500 рублей в сутки», — говорится в объявлении. Уточняется, что адрес отеля — улица Максима Горького, 21. В непосредственной близости находятся театры, рестораны и торговые центры. Помимо продажи, собственник рассматривает возможность обмена бизнеса на объект недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается дизайнерский хостел Bunker. Помещения гостиницы, интерьер которой стилизован под бомбоубежище, предлагают приобрести за 11,5 млн рублей. Отель рассчитан на пять номеров со всеми удобствами Фото: сайт «Авито» Номера отеля располагаются на двух этажах Фото: сайт «Авито» Отель в центре города был открыт в 2007 году Фото: сайт «Авито»

В центре Перми за 14,7 миллиона рублей продается отель, рассчитанный на пять номеров. При этом бизнес приносит ежемесячный доход в 200 тысяч рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продается недвижимость с действующим отелем. Он работает с 2007 года, благодаря наработанной базе клиентов приносит ежемесячный доход в 200 тысяч рублей. Готовы предоставить отчеты. В отеле работают пять номеров. Стоимость размещения составляет 2200 — 3500 рублей в сутки», — говорится в объявлении. Уточняется, что адрес отеля — улица Максима Горького, 21. В непосредственной близости находятся театры, рестораны и торговые центры. Помимо продажи, собственник рассматривает возможность обмена бизнеса на объект недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается дизайнерский хостел Bunker. Помещения гостиницы, интерьер которой стилизован под бомбоубежище, предлагают приобрести за 11,5 млн рублей.