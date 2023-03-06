06 марта 2023

В Перми продается отель на пять номеров, приносящий доход в 200 тысяч. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавец уверяет, что ежемесячный доход от бизнеса составляет 200 тысяч рублей Фото:

В центре Перми за 14,7 миллиона рублей продается отель, рассчитанный на пять номеров. При этом бизнес приносит ежемесячный доход в 200 тысяч рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Продается недвижимость с действующим отелем. Он работает с 2007 года, благодаря наработанной базе клиентов приносит ежемесячный доход в 200 тысяч рублей. Готовы предоставить отчеты. В отеле работают пять номеров. Стоимость размещения составляет 2200 — 3500 рублей в сутки», — говорится в объявлении.

Уточняется, что адрес отеля — улица Максима Горького, 21. В непосредственной близости находятся театры, рестораны и торговые центры. Помимо продажи, собственник рассматривает возможность обмена бизнеса на объект недвижимости.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается дизайнерский хостел Bunker. Помещения гостиницы, интерьер которой стилизован под бомбоубежище, предлагают приобрести за 11,5 млн рублей.

Отель рассчитан на пять номеров со всеми удобствами
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Номера отеля располагаются на двух этажах
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Отель в центре города был открыт в 2007 году
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В центре Перми за 14,7 миллиона рублей продается отель, рассчитанный на пять номеров. При этом бизнес приносит ежемесячный доход в 200 тысяч рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продается недвижимость с действующим отелем. Он работает с 2007 года, благодаря наработанной базе клиентов приносит ежемесячный доход в 200 тысяч рублей. Готовы предоставить отчеты. В отеле работают пять номеров. Стоимость размещения составляет 2200 — 3500 рублей в сутки», — говорится в объявлении. Уточняется, что адрес отеля — улица Максима Горького, 21. В непосредственной близости находятся театры, рестораны и торговые центры. Помимо продажи, собственник рассматривает возможность обмена бизнеса на объект недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается дизайнерский хостел Bunker. Помещения гостиницы, интерьер которой стилизован под бомбоубежище, предлагают приобрести за 11,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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