Военкор Ткач предрек сроки взятия Бахмута

Бахмут может быть взять под контроль РФ в ближайшие 10 дней, считает Василий Ткач Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Если наступление российских войск продолжится в том же темпе, то Бахмут (Артемовск) в ДНР будет полностью взят под контроль в течение 5-10 дней. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач.

«Судя по тому, в каком темпе идет наступлением, по сообщениям официальных лиц, например, вчера Евгений Пригожин [основатель ЧВК „Вагнер“] сообщал, что уже 40% Артемовска взяли под контроль. Сегодня Денис Пушилин [врио главы ДНР] или его советник сообщали, что почти 50%, то есть где-то еще получается дней 5-10 и, я думаю, вопрос будет решен, если наступление продолжится такими же темпами. То есть если оно по каким-то причинам замедлится, то соответственно будет дольше», — объяснил Василий Ткач.

По словам военкора, все пути снабжения ВСУ сейчас находятся под обстрелом. «Пути снабжения не перекрыты полностью, но они находятся под обстрелами. То есть, для того, чтобы что-то доставить, нужно подставиться под наши снаряды, и это чревато серьезными потерями. Сообщение затруднено. То есть, если они даже пытаются отступать оттуда, оно идет под огнем и ведет к потерям. В связи с этим, я так понял, многие и не отступают, а сдаются прямо в Артемовске. Так что, я думаю, с городом все близко к полному завершению», — подчеркнул Ткач.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ контролируют практически половину Бахмута. Журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке отмечал, что ВСУ в городе может ждать судьба Мариуполя. В случаем замыкания российского кольца в Бахмуте, в плен попадут тысячи украинских солдат.