Российские военные контролируют практически половину Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. Также он рассказал, что украинские военные бегут из города.
«Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артемовска», — сказал Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-24». Гагин также сообщил, что мыле группы ВСУ покидают город.
В Бахмуте установилась критическая ситуация для украинских военных. 80% города окружено российской армией, остался небольшой коридор в пять километров, через который ВСУ получает снабжение. Украина потеряла в обороне города наиболее опытных своих военных, передает «Национальная служба новостей».
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