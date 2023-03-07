Власти ДНР заявили, что российская армия контролирует половину Артемовска

07 марта 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Ян Гагин рассказал, что ВС РФ контролируют половину Бахмута Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные контролируют практически половину Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. Также он рассказал, что украинские военные бегут из города. «Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артемовска», — сказал Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-24». Гагин также сообщил, что мыле группы ВСУ покидают город. В Бахмуте установилась критическая ситуация для украинских военных. 80% города окружено российской армией, остался небольшой коридор в пять километров, через который ВСУ получает снабжение. Украина потеряла в обороне города наиболее опытных своих военных, передает «Национальная служба новостей».

Российские военные контролируют практически половину Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. Также он рассказал, что украинские военные бегут из города. «Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артемовска», — сказал Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-24». Гагин также сообщил, что мыле группы ВСУ покидают город. В Бахмуте установилась критическая ситуация для украинских военных. 80% города окружено российской армией, остался небольшой коридор в пять километров, через который ВСУ получает снабжение. Украина потеряла в обороне города наиболее опытных своих военных, передает «Национальная служба новостей».