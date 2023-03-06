Пермяков зовут на работу в Шереметьево с зарплатой в 100 тысяч и трехразовым питанием

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в московском аэропорту Шереметьево. За вахту в 60 смен обещают заплатить более 100 тысяч рублей, а также предоставить ежедневное трехразовое питание. Как рассказала URA.RU менеджер по набору персонала компании-работодателя, обязанности сотрудников заключаются в мойке пластиковой посуды и уборке салонов самолетов.
«Работа в аэропорту Шереметьево. Уборщики и уборщицы самолетов. Изначально нужно собирать пластиковую посуду, в которой пассажирам предоставляется питание на борту и загружать ее в посудомоечные машины. Если вы успешно справляетесь, то потом вас могут перевести на предрейсовую и послерейсовую уборку салонов лайнеров. Срок вахты на ваш выбор — 45 или 60 смен. Ставка за смену — 1900 рублей, за 60 смен выходит 114 тысяч рублей. Выдаются бесплатные двухразовые обеды и полдник», — пояснила корреспонденту URA.RU менеджер.
Она также добавила, что сотрудникам предоставляются форменная спецодежда и бесплатное жилье с возможностью размещения семейных пар. Жить работники будут поблизости от аэропорта. Решение об отдыхе между вахтами сотрудники принимают самостоятельно. Подробности соискателям готовы рассказать при личном собеседовании в Перми, в офисе на улице Советская.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам без опыта работы предлагают трудиться в крупном тепличном комплексе Москвы. За трехмесячную вахту работодатель обещает заплатить 200 тысяч рублей.
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