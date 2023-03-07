Пригожин сообщил о 20 тысячах бойцов ВСУ в Бахмуте

07 марта 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

По данным основателя ЧВК «Вагнер», в Бахмуте находится от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бахмуте на данный момент находится от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ. Об этом URA.RU заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «В Бахмуте, по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ. Если зачистить Бахмут от них, значит, их надо уничтожить — убить. 12-20 тысяч украинских военных к завтрашнему утру успеть убить очень сложно. Давайте перестанем бежать впереди паровоза и рассказывать, что мы взяли Бахмут, и что будет после него. Ведь в невеселой истории про неубитого медведя говорится, что не будем делить шкуру, но никто не рассказывает о последствиях того, когда эту шкуру пытаются снять с еще живого медведя. Дайте нам спокойно этого медведя завалить. Поверьте, мы все для этого делаем, хотя нам по-прежнему не дают боеприпасы, военную технику, вооружение, транспорт. Саперные лопатки спустя почти месяц, кстати, дали», — заявил Пригожин URA.RU. Он добавил, что ВСУ не сдаются, и в район Бахмута прибывают новые бойцы. «И днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в „мясорубку“ подкидывают все новые и новые тысячи. Боеприпасов и вооружения у них — хоть жопой ешь», — отметил Пригожин в ответ на вопрос агентства. Ранее Пригожин заявлял URA.RU, что для взятия Бахмута им необходимо еще порядка 20-30 тысяч бойцов. Именно так, по его словам, можно добиться оперативного взятия этого города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Бахмуте на данный момент находится от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ. Об этом URA.RU заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «В Бахмуте, по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ. Если зачистить Бахмут от них, значит, их надо уничтожить — убить. 12-20 тысяч украинских военных к завтрашнему утру успеть убить очень сложно. Давайте перестанем бежать впереди паровоза и рассказывать, что мы взяли Бахмут, и что будет после него. Ведь в невеселой истории про неубитого медведя говорится, что не будем делить шкуру, но никто не рассказывает о последствиях того, когда эту шкуру пытаются снять с еще живого медведя. Дайте нам спокойно этого медведя завалить. Поверьте, мы все для этого делаем, хотя нам по-прежнему не дают боеприпасы, военную технику, вооружение, транспорт. Саперные лопатки спустя почти месяц, кстати, дали», — заявил Пригожин URA.RU. Он добавил, что ВСУ не сдаются, и в район Бахмута прибывают новые бойцы. «И днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в „мясорубку“ подкидывают все новые и новые тысячи. Боеприпасов и вооружения у них — хоть жопой ешь», — отметил Пригожин в ответ на вопрос агентства. Ранее Пригожин заявлял URA.RU, что для взятия Бахмута им необходимо еще порядка 20-30 тысяч бойцов. Именно так, по его словам, можно добиться оперативного взятия этого города.