Пригожин раскрыл потери ВСУ за февраль

Вооруженные силы Украины потеряли более 10 тысяч человек за один месяц. Об этом URA.RU заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«ЧВК „Вагнер“ уничтожила за февраль около 11 тысяч человек. Украинцы никуда не убегают. Они массово погибают за Бахмут и сдаются только в крайнем случае. Прекратите считать их трусами. Они такие же, как и мы, и в них течет такая же кровь», — сообщил Пригожин.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в феврале потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросли на 40%, по сравнению с январем. Данные Шойгу и Пригожина совпали — оба сообщили об 11 тысячах погибших со стороны Киева.
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