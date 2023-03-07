Жители ХМАО могут улететь на Кипр за восемь тысяч рублей

В апреле жители Сургута смогут дешево слетать на Кипр Фото: Антонина Курносенко © URA.RU

Жители ХМАО могут отправиться на Кипр за восемь тысяч рублей. Цену перелета из аэропорта Сургута в Ларнаку с пересадкой в Ереване подсчитал сайт о путешествиях Vandrouki.ru.

«С апреля из Сургута летают прямые рейсы Utair в Ереван, первого числа цена в одну сторону составит 6223 рубля. Билет из Еревана в Ларнаку на официальном сайте авиакомпании Wizz Air стоит почти 25 евро или около двух тысяч рублей», — указано в публикации на сайте.

Дешевый билет на Кипр можно приобрести, вступив в дисконтный клуб авиакомпании WIZZ Discount Club. Для покупки на официальном сайте Wizz Air необходима зарубежная карта. Из Еревана также можно отправиться в Арабские Эмираты, Болгарию, Грецию, познакомиться с самобытной культурой Грузии.

Ранее URA.RU писало, что летом 2023 года жители Нижневартовска смогут летать прямыми рейсами в Узбекистан. Рейсы будет совершать авиакомпания «Уральские авиалинии».