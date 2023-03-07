Психолог раскрыл, чем опасен посттравматический стрессовый синдром у военных

Психолог призвал проводить обязательные сеансы с теми, кто вернулся из зоны боевых действий

08 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Чаще всего военные с ПТСР избегают походов к психотерапевту, сказал Павел Жавнеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Посттравматический стрессовый синдром (ПТСР) делает человека агрессивным, неуправляемым, приводит человека к алкоголизму, паническим атакам и, как следствие, разрушает семьи. Поэтому необходимо проводить обязательные сеансы с психотерапевтом всем, кто вернулся из зоны боевых действий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. «У человека есть очень серьезные эмоциональные воспоминания по поводу тех вещей, которые он когда-то видел. И если это не прорабатывать, то это приводит к страху. Он боится, что повторится бомбежка, обстрелы, боевые действия. В результате этого он находится в тревоге, в напряжении. И у него появляется повышенная эмоциональность в целом. Люди становится более вспыльчивыми, раздражительные, агрессивные. Особенно, если мы говорим про военных. Получается, что родственники: жены, дети точно также переживают. Они тоже находятся в стрессовой ситуации, если кто-то из них из их близких находится в зоне боевых действий», — сказал Павел Жавнеров. Люди с ПТСР не могут жить в социуме, отметил эксперт. «Они начинают, грубо говоря, ненавидеть людей, которые вокруг, потому что они прошли какой-то там ад, а эти все люди ходят и улыбаются, веселятся. Получается, что они отдаляются от социума, спокойной жизни и постоянно проводят время в воспоминаниях. Это приводит к разрушению семьи изнутри. Человек не спит ночью. Это приводит к бессонице. Из-за этого эмоциональность тоже повышается», — сообщил психолог. По его словам, серьезной проблемой для таких людей является алкоголь. Они начинают его использовать как транквилизатор, как успокоительное, как снотворное. Очень большое применение, потому что он снижает критичность мышления. Возникает зависимость. А во время похмелья его состояние усугубляется. В состоянии алкогольного опьянения может возникнуть белая горячка. Человек не различает реальность и воспоминания. Он неуправляемый и может накинуться на другого», — объяснил специалист. Собеседник агентства призвал сделать обязательным посещение специалиста для тех, кто вернулся из зоны боевых действий. «Люди в таких состояниях, особенно военные, не склонны идти на психотерапию. В идеале нужна процедура возвращения к нормальной жизни. Каждый, кто был в зоне боевых действий, прикрепляется к местному психотерапевту, отходит 10 сеансов, получает заключение. Нужно сделать, чтобы это было необходимо. Он может представлять опасность как для себя, так и для окружающих. В других странах такая практика есть», — заключил Жавнеров. Путин поручил правительству изучить вопрос о системной работе по лечению последствий посттравматического синдрома у военнослужащих и их семей. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов призвал создать для таких людей центры психологической помощи, а также базы для реабилитации после получения травм на поле боя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Посттравматический стрессовый синдром (ПТСР) делает человека агрессивным, неуправляемым, приводит человека к алкоголизму, паническим атакам и, как следствие, разрушает семьи. Поэтому необходимо проводить обязательные сеансы с психотерапевтом всем, кто вернулся из зоны боевых действий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. «У человека есть очень серьезные эмоциональные воспоминания по поводу тех вещей, которые он когда-то видел. И если это не прорабатывать, то это приводит к страху. Он боится, что повторится бомбежка, обстрелы, боевые действия. В результате этого он находится в тревоге, в напряжении. И у него появляется повышенная эмоциональность в целом. Люди становится более вспыльчивыми, раздражительные, агрессивные. Особенно, если мы говорим про военных. Получается, что родственники: жены, дети точно также переживают. Они тоже находятся в стрессовой ситуации, если кто-то из них из их близких находится в зоне боевых действий», — сказал Павел Жавнеров. Люди с ПТСР не могут жить в социуме, отметил эксперт. «Они начинают, грубо говоря, ненавидеть людей, которые вокруг, потому что они прошли какой-то там ад, а эти все люди ходят и улыбаются, веселятся. Получается, что они отдаляются от социума, спокойной жизни и постоянно проводят время в воспоминаниях. Это приводит к разрушению семьи изнутри. Человек не спит ночью. Это приводит к бессонице. Из-за этого эмоциональность тоже повышается», — сообщил психолог. По его словам, серьезной проблемой для таких людей является алкоголь. Они начинают его использовать как транквилизатор, как успокоительное, как снотворное. Очень большое применение, потому что он снижает критичность мышления. Возникает зависимость. А во время похмелья его состояние усугубляется. В состоянии алкогольного опьянения может возникнуть белая горячка. Человек не различает реальность и воспоминания. Он неуправляемый и может накинуться на другого», — объяснил специалист. Собеседник агентства призвал сделать обязательным посещение специалиста для тех, кто вернулся из зоны боевых действий. «Люди в таких состояниях, особенно военные, не склонны идти на психотерапию. В идеале нужна процедура возвращения к нормальной жизни. Каждый, кто был в зоне боевых действий, прикрепляется к местному психотерапевту, отходит 10 сеансов, получает заключение. Нужно сделать, чтобы это было необходимо. Он может представлять опасность как для себя, так и для окружающих. В других странах такая практика есть», — заключил Жавнеров. Путин поручил правительству изучить вопрос о системной работе по лечению последствий посттравматического синдрома у военнослужащих и их семей. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов призвал создать для таких людей центры психологической помощи, а также базы для реабилитации после получения травм на поле боя.