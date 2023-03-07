07 марта 2023

Россиянам дали советы, как облегчить состояние после переедания

Гастроэнтеролог Дианова: при переедании нужна двигательная активность
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, врач, медицина, медик
Гастроэнтеролог не советует пить сладкую газировку при переедании Фото:

В случае переедания нужно отвлечься на двигательную активность. Такой совет дает врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«При переедании помогает двигательная активность — прогулка на свежем воздухе или движение в пределах квартиры. Во время застолий нужно придумывать для гостей разные конкурсы и танцы. Нельзя просто сидеть и есть, нужно найти повод отойти от стола», — делится советами Нурия Дианова в интервью радию Sputnik.

Также диетолог предупредила о том, что при переполненном желудке нельзя наклоняться вперед. «У многих людей не смыкается пищеводный клапан из-за недостаточности кардии. Из-за этого может происходить заброс желудочного содержимого в пищевод», — отметила она. Также врач не советует принимать специальные препараты, облегчающие переваривание пищи и пить сладкую газировку.

Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, что острое не поможет сбросить лишний вес. Для снижения веса необходима система питания, подчеркнула эксперт.

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В случае переедания нужно отвлечься на двигательную активность. Такой совет дает врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. «При переедании помогает двигательная активность — прогулка на свежем воздухе или движение в пределах квартиры. Во время застолий нужно придумывать для гостей разные конкурсы и танцы. Нельзя просто сидеть и есть, нужно найти повод отойти от стола», — делится советами Нурия Дианова в интервью радию Sputnik. Также диетолог предупредила о том, что при переполненном желудке нельзя наклоняться вперед. «У многих людей не смыкается пищеводный клапан из-за недостаточности кардии. Из-за этого может происходить заброс желудочного содержимого в пищевод», — отметила она. Также врач не советует принимать специальные препараты, облегчающие переваривание пищи и пить сладкую газировку. Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, что острое не поможет сбросить лишний вес. Для снижения веса необходима система питания, подчеркнула эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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