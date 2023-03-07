Россиянам дали советы, как облегчить состояние после переедания

В случае переедания нужно отвлечься на двигательную активность. Такой совет дает врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
«При переедании помогает двигательная активность — прогулка на свежем воздухе или движение в пределах квартиры. Во время застолий нужно придумывать для гостей разные конкурсы и танцы. Нельзя просто сидеть и есть, нужно найти повод отойти от стола», — делится советами Нурия Дианова в интервью радию Sputnik.
Также диетолог предупредила о том, что при переполненном желудке нельзя наклоняться вперед. «У многих людей не смыкается пищеводный клапан из-за недостаточности кардии. Из-за этого может происходить заброс желудочного содержимого в пищевод», — отметила она. Также врач не советует принимать специальные препараты, облегчающие переваривание пищи и пить сладкую газировку.
Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, что острое не поможет сбросить лишний вес. Для снижения веса необходима система питания, подчеркнула эксперт.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!