Жители ХМАО возмутились ценами на дизельное топливо. Фото

В ХМАО цены на дизельное топливо составляют больше 70 рублей за литр
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Режим самоизоляции. Сургут, бензин, заправка, азс, цены на бензин, дизельное топливо
В ХМАО на некоторых заправках дизельное топливо стоит больше 70 рублей за литр Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО на некоторых заправочных станциях цена на дизельное топливо составила свыше 70 рублей за литр. Об этом сообщают очевидцы в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте» с фотографией актуальных цен на бензин в Губкинском (ЯНАО).

«В Губкинском лучше не владеть личным дизельным авто. Фото сделано сегодня», — сообщил автор поста в группе «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». Под постом размещено фото с АЗС «Роснефть», где цена за литр дизельного топлива в Губкинском (ЯНАО) составляет 61 рубль.

«В Нефтеюганске дизельное топливо стоит 71-72 рубля за литр», — написал пользователь под ником Еж Колючкин. «С Нефтеюганска в сторону Пыть-Яха дизель стоит 76 рублей», — поделился Роман Клюев. «Что произошло? Раньше дизель стоил копейки, его порой просто сливали в землю», — возмутился Андрей Лаврущенко.

Ранее URA.RU рассказало, что средняя цена на дизельное топливо в ХМАО составляет 65 рублей за литр. Самое дешевое дизельное топливо продается на АЗС «Дизель ХМ» в Ханты-Мансийске.

Актуальные цены на топливо в Губкинском (ЯНАО)
Фото:

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В Нефтеюганском районе ХМАО на некоторых заправочных станциях цена на дизельное топливо составила свыше 70 рублей за литр. Об этом сообщают очевидцы в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте» с фотографией актуальных цен на бензин в Губкинском (ЯНАО). «В Губкинском лучше не владеть личным дизельным авто. Фото сделано сегодня», — сообщил автор поста в группе «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». Под постом размещено фото с АЗС «Роснефть», где цена за литр дизельного топлива в Губкинском (ЯНАО) составляет 61 рубль. «В Нефтеюганске дизельное топливо стоит 71-72 рубля за литр», — написал пользователь под ником Еж Колючкин. «С Нефтеюганска в сторону Пыть-Яха дизель стоит 76 рублей», — поделился Роман Клюев. «Что произошло? Раньше дизель стоил копейки, его порой просто сливали в землю», — возмутился Андрей Лаврущенко. Ранее URA.RU рассказало, что средняя цена на дизельное топливо в ХМАО составляет 65 рублей за литр. Самое дешевое дизельное топливо продается на АЗС «Дизель ХМ» в Ханты-Мансийске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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