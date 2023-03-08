Жители ХМАО возмутились ценами на дизельное топливо. Фото

В ХМАО цены на дизельное топливо составляют больше 70 рублей за литр

08 марта 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

В ХМАО на некоторых заправках дизельное топливо стоит больше 70 рублей за литр Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нефтеюганском районе ХМАО на некоторых заправочных станциях цена на дизельное топливо составила свыше 70 рублей за литр. Об этом сообщают очевидцы в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте» с фотографией актуальных цен на бензин в Губкинском (ЯНАО). «В Губкинском лучше не владеть личным дизельным авто. Фото сделано сегодня», — сообщил автор поста в группе «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». Под постом размещено фото с АЗС «Роснефть», где цена за литр дизельного топлива в Губкинском (ЯНАО) составляет 61 рубль. «В Нефтеюганске дизельное топливо стоит 71-72 рубля за литр», — написал пользователь под ником Еж Колючкин. «С Нефтеюганска в сторону Пыть-Яха дизель стоит 76 рублей», — поделился Роман Клюев. «Что произошло? Раньше дизель стоил копейки, его порой просто сливали в землю», — возмутился Андрей Лаврущенко. Ранее URA.RU рассказало, что средняя цена на дизельное топливо в ХМАО составляет 65 рублей за литр. Самое дешевое дизельное топливо продается на АЗС «Дизель ХМ» в Ханты-Мансийске. Актуальные цены на топливо в Губкинском (ЯНАО) Фото: группа «Типичный Нижневартовск», Вк

В Нефтеюганском районе ХМАО на некоторых заправочных станциях цена на дизельное топливо составила свыше 70 рублей за литр. Об этом сообщают очевидцы в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте» с фотографией актуальных цен на бензин в Губкинском (ЯНАО). «В Губкинском лучше не владеть личным дизельным авто. Фото сделано сегодня», — сообщил автор поста в группе «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». Под постом размещено фото с АЗС «Роснефть», где цена за литр дизельного топлива в Губкинском (ЯНАО) составляет 61 рубль. «В Нефтеюганске дизельное топливо стоит 71-72 рубля за литр», — написал пользователь под ником Еж Колючкин. «С Нефтеюганска в сторону Пыть-Яха дизель стоит 76 рублей», — поделился Роман Клюев. «Что произошло? Раньше дизель стоил копейки, его порой просто сливали в землю», — возмутился Андрей Лаврущенко. Ранее URA.RU рассказало, что средняя цена на дизельное топливо в ХМАО составляет 65 рублей за литр. Самое дешевое дизельное топливо продается на АЗС «Дизель ХМ» в Ханты-Мансийске.