В Нефтеюганском районе ХМАО на некоторых заправочных станциях цена на дизельное топливо составила свыше 70 рублей за литр. Об этом сообщают очевидцы в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте» с фотографией актуальных цен на бензин в Губкинском (ЯНАО).
«В Губкинском лучше не владеть личным дизельным авто. Фото сделано сегодня», — сообщил автор поста в группе «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». Под постом размещено фото с АЗС «Роснефть», где цена за литр дизельного топлива в Губкинском (ЯНАО) составляет 61 рубль.
«В Нефтеюганске дизельное топливо стоит 71-72 рубля за литр», — написал пользователь под ником Еж Колючкин. «С Нефтеюганска в сторону Пыть-Яха дизель стоит 76 рублей», — поделился Роман Клюев. «Что произошло? Раньше дизель стоил копейки, его порой просто сливали в землю», — возмутился Андрей Лаврущенко.
Ранее URA.RU рассказало, что средняя цена на дизельное топливо в ХМАО составляет 65 рублей за литр. Самое дешевое дизельное топливо продается на АЗС «Дизель ХМ» в Ханты-Мансийске.
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