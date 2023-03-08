Путин рассказал об отваге россиянок

Путин: россияне готовы защищать будущее страны

08 марта 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил 20 россиянок 8 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин наградил 20 россиянок государственными наградами 8 марта. Российский лидер отметил отвагу и самоотверженность женщин, готовых защищать будущее страны. «Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитета. Но мы видим множество примеров отваги, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и будущее государства. В этом зале женщины, которые с честью выполняющие воинский, служебный, профессиональный долг», — сказал Путин на награждении в Кремле 8 марта. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин наградил 20 россиянок государственными наградами 8 марта. Российский лидер отметил отвагу и самоотверженность женщин, готовых защищать будущее страны. «Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитета. Но мы видим множество примеров отваги, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и будущее государства. В этом зале женщины, которые с честью выполняющие воинский, служебный, профессиональный долг», — сказал Путин на награждении в Кремле 8 марта. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».