Путин рассказал об отваге россиянок

Президент РФ Владимир Путин наградил 20 россиянок государственными наградами 8 марта. Российский лидер отметил отвагу и самоотверженность женщин, готовых защищать будущее страны.
«Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитета. Но мы видим множество примеров отваги, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и будущее государства. В этом зале женщины, которые с честью выполняющие воинский, служебный, профессиональный долг», — сказал Путин на награждении в Кремле 8 марта. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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