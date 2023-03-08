Repubblica: США не нравятся опасные провокации Киева в отношении РФ

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Провокации Киева могут привести к жестким ответам со стороны России, пишет Repubblica Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Всевозможные провокации Украины в отношении России, которые могут привести к эскалации конфликта, вызывают серьезную озабоченность в Белом доме. Об этом сообщает итальянская газета Repubblica.

«Белый дом негативно относится к провокациям Украины в отношении российских целей», — говорится в материале. Там отметили, что особенное беспокойство в США вызывают атаки украинских беспилотников по территории России. Такие действия могут повлечь с российской стороны достаточно жесткий ответ, который выведет украинский конфликт на сверхопасный уровень, заключил автор.

Ранее стало известно, что диверсию на «Северных потоках» могли проспонсировать проукраинские силы. При этом Запад сознательно замалчивает данный факт, чтобы не спровоцировать возможный конфликт между Украиной и Германией, сообщает британская газета The Times.

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Всевозможные провокации Украины в отношении России, которые могут привести к эскалации конфликта, вызывают серьезную озабоченность в Белом доме. Об этом сообщает итальянская газета Repubblica. «Белый дом негативно относится к провокациям Украины в отношении российских целей», — говорится в материале. Там отметили, что особенное беспокойство в США вызывают атаки украинских беспилотников по территории России. Такие действия могут повлечь с российской стороны достаточно жесткий ответ, который выведет украинский конфликт на сверхопасный уровень, заключил автор. Ранее стало известно, что диверсию на «Северных потоках» могли проспонсировать проукраинские силы. При этом Запад сознательно замалчивает данный факт, чтобы не спровоцировать возможный конфликт между Украиной и Германией, сообщает британская газета The Times.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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