Экс-разведчик США Риттер: к осени Россия одержит победу на Украине

Запад не успеет помочь Украине истребителями, заявил Скотт Риттер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия добьется победы на Украине к концу лета — началу осени, тогда как западные истребители и танки не успеют помочь украинской армии. Такое мнение выразил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«По моему мнению, Россия добьется решительной победы к концу лета — началу осени», — заявил Риттер в эфире youtube-канала The Dive with Jackson Hinkle. Он добавил, что если ситуация действительно будет таковой, то ни один танк и ни один истребитель США F-16 не успеет прийти на Украину в качестве военной помощи

Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что Россия, достигнув победы на Украине, предотвратит большую войну в Европе. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал, что после достижения победы в конфликте, Россию ожидают тяжелые переговоры с кураторами действующей украинской власти, передает RT.