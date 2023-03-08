Россия добьется победы на Украине к концу лета — началу осени, тогда как западные истребители и танки не успеют помочь украинской армии. Такое мнение выразил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
«По моему мнению, Россия добьется решительной победы к концу лета — началу осени», — заявил Риттер в эфире youtube-канала The Dive with Jackson Hinkle. Он добавил, что если ситуация действительно будет таковой, то ни один танк и ни один истребитель США F-16 не успеет прийти на Украину в качестве военной помощи
Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что Россия, достигнув победы на Украине, предотвратит большую войну в Европе. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал, что после достижения победы в конфликте, Россию ожидают тяжелые переговоры с кураторами действующей украинской власти, передает RT.
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Россия добьется победы на Украине к концу лета — началу осени, тогда как западные истребители и танки не успеют помочь украинской армии. Такое мнение выразил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «По моему мнению, Россия добьется решительной победы к концу лета — началу осени», — заявил Риттер в эфире youtube-канала The Dive with Jackson Hinkle. Он добавил, что если ситуация действительно будет таковой, то ни один танк и ни один истребитель США F-16 не успеет прийти на Украину в качестве военной помощи Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что Россия, достигнув победы на Украине, предотвратит большую войну в Европе. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал, что после достижения победы в конфликте, Россию ожидают тяжелые переговоры с кураторами действующей украинской власти, передает RT.