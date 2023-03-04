Военный эксперт: Россия предотвращает большую войну в Европе

05 марта 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Нехватка военной техники у европейцев не позволит им строить планы большой войны против России, заявил Владимир Евсеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия, достигнув победы в спецоперации на Украине, получит опыт ведения боевых действий против оружия НАТО и обнажит проблемы с нехваткой рабочей военной техники на Западе, что выльется в предотвращение большой войны в Европе. Такое мнение выразил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Наша победа в СВО автоматически предотвратит большую войну в Европе», — передает слова Евсеева «Украина.ру». Он подчеркнул, что факт гибели 2,5 тысяч польских наемников на Украине автоматически отговаривает польские власти от вступления в конфликт, что идет на руку с точки зрения предотвращения будущего большого конфликта. Опыт, полученный российскими солдатами в боях против западного вооружения и дефицит военной техники в Европе, который произошел из-за помощи европейцев Украине, также не ведет к раскручиванию мировой войны, заключил Евсеев. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что США для поддержания собственной экономики всячески желает втянуть Европу в большую войну. При этом альянс НАТО из-за безмерной помощи Украине столкнулся с дефицитом военного финансирования, передает «Утро.ру».

Россия, достигнув победы в спецоперации на Украине, получит опыт ведения боевых действий против оружия НАТО и обнажит проблемы с нехваткой рабочей военной техники на Западе, что выльется в предотвращение большой войны в Европе. Такое мнение выразил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Наша победа в СВО автоматически предотвратит большую войну в Европе», — передает слова Евсеева «Украина.ру». Он подчеркнул, что факт гибели 2,5 тысяч польских наемников на Украине автоматически отговаривает польские власти от вступления в конфликт, что идет на руку с точки зрения предотвращения будущего большого конфликта. Опыт, полученный российскими солдатами в боях против западного вооружения и дефицит военной техники в Европе, который произошел из-за помощи европейцев Украине, также не ведет к раскручиванию мировой войны, заключил Евсеев. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что США для поддержания собственной экономики всячески желает втянуть Европу в большую войну. При этом альянс НАТО из-за безмерной помощи Украине столкнулся с дефицитом военного финансирования, передает «Утро.ру».