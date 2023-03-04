04 марта 2023

Военный эксперт: Россия предотвращает большую войну в Европе

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Евгений Куйвашев в Хомутовке., зима, армия, военные, рейд, учения, разведка, маскхалат
Нехватка военной техники у европейцев не позволит им строить планы большой войны против России, заявил Владимир Евсеев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия, достигнув победы в спецоперации на Украине, получит опыт ведения боевых действий против оружия НАТО и обнажит проблемы с нехваткой рабочей военной техники на Западе, что выльется в предотвращение большой войны в Европе. Такое мнение выразил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«Наша победа в СВО автоматически предотвратит большую войну в Европе», — передает слова Евсеева «Украина.ру». Он подчеркнул, что факт гибели 2,5 тысяч польских наемников на Украине автоматически отговаривает польские власти от вступления в конфликт, что идет на руку с точки зрения предотвращения будущего большого конфликта. Опыт, полученный российскими солдатами в боях против западного вооружения и дефицит военной техники в Европе, который произошел из-за помощи европейцев Украине, также не ведет к раскручиванию мировой войны, заключил Евсеев.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что США для поддержания собственной экономики всячески желает втянуть Европу в большую войну. При этом альянс НАТО из-за безмерной помощи Украине столкнулся с дефицитом военного финансирования, передает «Утро.ру».

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Россия, достигнув победы в спецоперации на Украине, получит опыт ведения боевых действий против оружия НАТО и обнажит проблемы с нехваткой рабочей военной техники на Западе, что выльется в предотвращение большой войны в Европе. Такое мнение выразил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Наша победа в СВО автоматически предотвратит большую войну в Европе», — передает слова Евсеева «Украина.ру». Он подчеркнул, что факт гибели 2,5 тысяч польских наемников на Украине автоматически отговаривает польские власти от вступления в конфликт, что идет на руку с точки зрения предотвращения будущего большого конфликта. Опыт, полученный российскими солдатами в боях против западного вооружения и дефицит военной техники в Европе, который произошел из-за помощи европейцев Украине, также не ведет к раскручиванию мировой войны, заключил Евсеев. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что США для поддержания собственной экономики всячески желает втянуть Европу в большую войну. При этом альянс НАТО из-за безмерной помощи Украине столкнулся с дефицитом военного финансирования, передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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