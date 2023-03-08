Боррель нашел новый источник финансирования для Украины

Боррель: Европейский фонд мира выделит 1 млрд евро на помощь Украине

08 марта 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Деньги из Европейского фонда мира пойдут на боеприпасы украинской армии, заявил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейский фонд мира, из которого выделят 1 млрд евро, станет новым источником финансирования поставок боеприпасов на Украину. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. «Я предложил выделить один миллиард евро из Европейского фонда мира на финансирование поставок боеприпасов украинской армии», — передает слова Борреля Ruptly . Он добавил, что рассчитывает на принятие этого решения на встрече чиновников Евросоюза 20 марта. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что поддержки Запада не хватит Украине для достижения победы над Россией. В США и Европе, тем временем, зафиксировали падение уровня поддержки оказания помощи Украине, передает RT. Координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что за отказ США от поддержки Украины придется заплатить кровью американского народа, сообщает телеканал 360.

Европейский фонд мира, из которого выделят 1 млрд евро, станет новым источником финансирования поставок боеприпасов на Украину. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. «Я предложил выделить один миллиард евро из Европейского фонда мира на финансирование поставок боеприпасов украинской армии», — передает слова Борреля Ruptly. Он добавил, что рассчитывает на принятие этого решения на встрече чиновников Евросоюза 20 марта. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что поддержки Запада не хватит Украине для достижения победы над Россией. В США и Европе, тем временем, зафиксировали падение уровня поддержки оказания помощи Украине, передает RT. Координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что за отказ США от поддержки Украины придется заплатить кровью американского народа, сообщает телеканал 360.