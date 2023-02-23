Bloomberg: Украине не хватит поддержи Запада для победы

23 февраля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой развивающихся стран, уверены аналитики Bloomberg Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка Украины со стороны Запада сильна, однако этого не хватит для победы в конфликте с Россией. Киеву нужна помощь развивающихся стран Глобального Юга, а они, в свою очередь, находятся под влиянием Москвы. Об этом пишет американское аналитическое агентство Bloomberg. «Украина заручилась поддержкой Запада в конфликте против России. Но для обеспечения победы ей понадобятся и развивающиеся страны. [Президент Украины Владимир] Зеленский удержал США и Европу за Украиной, что, в свою очередь, дало его военным моральный дух и боеприпасы. Но он должен направить больше своей энергии на заметный пробел в своей коммуникационной кампании: Глобальный Юг. В большинстве развивающихся стран Украина не смогла бросить вызов превосходству России в войне нарративов», — пишет Bloomberg . Американские обозреватели отмечают, что Украина значительно уступает России по дипломатическим ресурсам. «Например, у них всего пять послов на всем африканском континенте. В этом отношении они не могут конкурировать с Россией», — подчеркивают журналисты. Также отмечается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба значительно уступает в популярности и авторитете российскому коллеге Сергею Лаврову. «Кулеба не имеет ни ролодекса, ни международного признания имени своего российского коллеги Лаврова. С самого начала конфликта Лавров летал по развивающимся странам, чтобы продвигать интересы России», — пишет Bloomberg. Страны Запада стали оказывать Киеву активную финансовую и военную помощь после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции. Однако, как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, все попытки Запада изолировать Россию провалились. Большая часть стран отказались вводить против РФ санкции и поддерживать Киев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поддержка Украины со стороны Запада сильна, однако этого не хватит для победы в конфликте с Россией. Киеву нужна помощь развивающихся стран Глобального Юга, а они, в свою очередь, находятся под влиянием Москвы. Об этом пишет американское аналитическое агентство Bloomberg. «Украина заручилась поддержкой Запада в конфликте против России. Но для обеспечения победы ей понадобятся и развивающиеся страны. [Президент Украины Владимир] Зеленский удержал США и Европу за Украиной, что, в свою очередь, дало его военным моральный дух и боеприпасы. Но он должен направить больше своей энергии на заметный пробел в своей коммуникационной кампании: Глобальный Юг. В большинстве развивающихся стран Украина не смогла бросить вызов превосходству России в войне нарративов», — пишет Bloomberg. Американские обозреватели отмечают, что Украина значительно уступает России по дипломатическим ресурсам. «Например, у них всего пять послов на всем африканском континенте. В этом отношении они не могут конкурировать с Россией», — подчеркивают журналисты. Также отмечается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба значительно уступает в популярности и авторитете российскому коллеге Сергею Лаврову. «Кулеба не имеет ни ролодекса, ни международного признания имени своего российского коллеги Лаврова. С самого начала конфликта Лавров летал по развивающимся странам, чтобы продвигать интересы России», — пишет Bloomberg. Страны Запада стали оказывать Киеву активную финансовую и военную помощь после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции. Однако, как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, все попытки Запада изолировать Россию провалились. Большая часть стран отказались вводить против РФ санкции и поддерживать Киев.