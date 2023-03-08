Блогеры Чекалины, задолжавшие 300 млн, признались, что не уследили за финансами

08 марта 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Блогеры Чекалины заявили, что они не уследили за своими финансами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бизнесмен Артем Чекалин и блогер Валерия Чекалина не уследили за финансами, в результате чего случайным образом нарушили закон. Супруги пообещали разобраться с долгами по уплате налогов в самые кратчайшие сроки. «Нарушили закон по нелепой случайности, просто не уследив за финансами», — передает слова семьи блогеров Пятый канал. Они добавили, что разберутся с возникшими проблемами в самое ближайшее время. Также блогеры подтвердили, что никогда не желали зла своей стране и планируют дальше вести дела в России. В ночь на 7 марта в доме Чекалиных прошли обыски. Следственный комитет возбудил уголовное дело по неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Блогерам может грозить до трех лет лишения свободы, передают «Дни.ру».

Бизнесмен Артем Чекалин и блогер Валерия Чекалина не уследили за финансами, в результате чего случайным образом нарушили закон. Супруги пообещали разобраться с долгами по уплате налогов в самые кратчайшие сроки. «Нарушили закон по нелепой случайности, просто не уследив за финансами», — передает слова семьи блогеров Пятый канал. Они добавили, что разберутся с возникшими проблемами в самое ближайшее время. Также блогеры подтвердили, что никогда не желали зла своей стране и планируют дальше вести дела в России. В ночь на 7 марта в доме Чекалиных прошли обыски. Следственный комитет возбудил уголовное дело по неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Блогерам может грозить до трех лет лишения свободы, передают «Дни.ру».