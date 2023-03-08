Блогеры Чекалины, задолжавшие 300 млн, признались, что не уследили за финансами

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Клипарт. Деньги. Челябинск, калькулятор, деньги, бухгалтер
Блогеры Чекалины заявили, что они не уследили за своими финансами Фото:

Бизнесмен Артем Чекалин и блогер Валерия Чекалина не уследили за финансами, в результате чего случайным образом нарушили закон. Супруги пообещали разобраться с долгами по уплате налогов в самые кратчайшие сроки.

«Нарушили закон по нелепой случайности, просто не уследив за финансами», — передает слова семьи блогеров Пятый канал. Они добавили, что разберутся с возникшими проблемами в самое ближайшее время. Также блогеры подтвердили, что никогда не желали зла своей стране и планируют дальше вести дела в России.

В ночь на 7 марта в доме Чекалиных прошли обыски. Следственный комитет возбудил уголовное дело по неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Блогерам может грозить до трех лет лишения свободы, передают «Дни.ру».

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Бизнесмен Артем Чекалин и блогер Валерия Чекалина не уследили за финансами, в результате чего случайным образом нарушили закон. Супруги пообещали разобраться с долгами по уплате налогов в самые кратчайшие сроки. «Нарушили закон по нелепой случайности, просто не уследив за финансами», — передает слова семьи блогеров Пятый канал. Они добавили, что разберутся с возникшими проблемами в самое ближайшее время. Также блогеры подтвердили, что никогда не желали зла своей стране и планируют дальше вести дела в России. В ночь на 7 марта в доме Чекалиных прошли обыски. Следственный комитет возбудил уголовное дело по неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Блогерам может грозить до трех лет лишения свободы, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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