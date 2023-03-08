Глава Гидрометцентра Вильфанд объяснил, когда в России растает снег

В России снег начнет сходить только в первой половине апреля в европейской части страны. Об этом в беседе с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.
«Март — это зимний месяц даже на юге европейской России. Там уже ближе к весенней погоде, но все-таки еще нет. На Урале до весны еще далеко. Если говорить о сходе снежного покрова, то до этого еще далеко. Нужно подождать еще до первой декады апреля. Только тогда в центре европейской России сойдет снег. На Урале еще чуть позже. Т», — сказал Роман Вильфанд.
Ранее Роман Вильфанд сообщил, что праздничная неделя в стране будет с разнообразной погодой. Так, теплое начало семидневки сменится на похолодание к выходным. Понижение касается прежде всего ночной температуры. В ночь на пятницу и на субботу ожидается -6, -11 градусов.
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