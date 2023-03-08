08 марта 2023

Глава Гидрометцентра Вильфанд объяснил, когда в России растает снег

Метеоролог Вильфанд: снег в России начнет сходить в первой половине апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки и дачи. Нижневартовск, сосульки, зима, погода, весна
Март считается еще зимним месяцем, отметил Роман Вильфанд Фото:

В России снег начнет сходить только в первой половине апреля в европейской части страны. Об этом в беседе с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.

«Март — это зимний месяц даже на юге европейской России. Там уже ближе к весенней погоде, но все-таки еще нет. На Урале до весны еще далеко. Если говорить о сходе снежного покрова, то до этого еще далеко. Нужно подождать еще до первой декады апреля. Только тогда в центре европейской России сойдет снег. На Урале еще чуть позже. Т», — сказал Роман Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что праздничная неделя в стране будет с разнообразной погодой. Так, теплое начало семидневки сменится на похолодание к выходным. Понижение касается прежде всего ночной температуры. В ночь на пятницу и на субботу ожидается -6, -11 градусов.

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В России снег начнет сходить только в первой половине апреля в европейской части страны. Об этом в беседе с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд. «Март — это зимний месяц даже на юге европейской России. Там уже ближе к весенней погоде, но все-таки еще нет. На Урале до весны еще далеко. Если говорить о сходе снежного покрова, то до этого еще далеко. Нужно подождать еще до первой декады апреля. Только тогда в центре европейской России сойдет снег. На Урале еще чуть позже. Т», — сказал Роман Вильфанд. Ранее Роман Вильфанд сообщил, что праздничная неделя в стране будет с разнообразной погодой. Так, теплое начало семидневки сменится на похолодание к выходным. Понижение касается прежде всего ночной температуры. В ночь на пятницу и на субботу ожидается -6, -11 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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