Протестующие в Грузии дали властям час на выполнение двух условий

Оппозиционеры, протестующие в Тбилиси по поводу законопроекта об иноагентах, дали властям Грузии один час на выполнение двух условий. Участники акции требуют отозвать документ из парламента и освободить задержанных демонстрантов.
«Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил в ходе масштабной акции протеста в Тбилиси, что принято решение дать руководству Грузии один час на выполнение двух требований. Отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов», — сообщает РИА Новости.
Протесты в Грузии начались в ночь на 8 марта после принятия парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния». Согласно документу, если физические лица или СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, будут внесены в специальный реестр. За уклонение от этой процедуры предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари (727,5 тысячи рублей).
В акциях протеста участвовали более тысячи человек, были столкновения с полицией. В результате пострадали свыше 200 человек, около 300 протестующих были задержаны.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!