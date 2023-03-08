Протестующие в Грузии дали властям час на выполнение двух условий

08 марта 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Протесты в Грузии идут с ночи 8 марта (архивное фото) Фото: Сергей Заикин © URA.RU Оппозиционеры, протестующие в Тбилиси по поводу законопроекта об иноагентах, дали властям Грузии один час на выполнение двух условий. Участники акции требуют отозвать документ из парламента и освободить задержанных демонстрантов. «Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил в ходе масштабной акции протеста в Тбилиси, что принято решение дать руководству Грузии один час на выполнение двух требований. Отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов», — сообщает РИА Новости. Новость по теме Что известно о протестах в Грузии 8 марта. Видео Протесты в Грузии начались в ночь на 8 марта после принятия парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния». Согласно документу, если физические лица или СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, будут внесены в специальный реестр. За уклонение от этой процедуры предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари (727,5 тысячи рублей). В акциях протеста участвовали более тысячи человек, были столкновения с полицией. В результате пострадали свыше 200 человек, около 300 протестующих были задержаны.

Оппозиционеры, протестующие в Тбилиси по поводу законопроекта об иноагентах, дали властям Грузии один час на выполнение двух условий. Участники акции требуют отозвать документ из парламента и освободить задержанных демонстрантов. «Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил в ходе масштабной акции протеста в Тбилиси, что принято решение дать руководству Грузии один час на выполнение двух требований. Отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов», — сообщает РИА Новости. Протесты в Грузии начались в ночь на 8 марта после принятия парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния». Согласно документу, если физические лица или СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, будут внесены в специальный реестр. За уклонение от этой процедуры предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари (727,5 тысячи рублей). В акциях протеста участвовали более тысячи человек, были столкновения с полицией. В результате пострадали свыше 200 человек, около 300 протестующих были задержаны.