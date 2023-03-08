Знакомый стрелка из Нижневартовска сообщил о его проблемах в семье

09 марта 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Владимира Широкова, захватившего в заложники сына, задержали Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу В Нижневартовске (ХМАО) знакомый семьи Владимира Широкова, который забаррикадировался в квартире с малолетним сыном и угрожал убить себя и ребенка из ружья, рассказал, что в последнее время у того были проблемы. По словам источника URA.RU, мужчина мог злоупотреблять запрещенными веществами. «Семейные терки, проблемы, дилеммы. Говорят, он был замечен под веществами не раз. На самом деле, он очень хороший айтишник, очень жаль, что с ним такое произошло», — сообщил знакомый семьи. Другая знакомая жены Широкова опровергает эту версию. «Не помню, чтобы он пил. Ружье было у них дома, об этом я знаю. Но, с другой стороны, мы в последнее время не общались, поэтому не смогу сказать, какие у них в семье были проблемы. Честно говоря, я в шоке — у них совершенно обычная семья, двое детей, ничего не предвещало такого развития событий», — говорит вартовчанка. Ранее URA.RU писало о том, что Широков работал в администрации Нижневартовска. В мэрии уточнили, что ранее он занимал должность замначальника техотдела эксплуатации имущества, и, по сути, не являлся чиновником — но был работником подконтрольного администрации бюджетного учреждения.

В Нижневартовске (ХМАО) знакомый семьи Владимира Широкова, который забаррикадировался в квартире с малолетним сыном и угрожал убить себя и ребенка из ружья, рассказал, что в последнее время у того были проблемы. По словам источника URA.RU, мужчина мог злоупотреблять запрещенными веществами. «Семейные терки, проблемы, дилеммы. Говорят, он был замечен под веществами не раз. На самом деле, он очень хороший айтишник, очень жаль, что с ним такое произошло», — сообщил знакомый семьи. Другая знакомая жены Широкова опровергает эту версию. «Не помню, чтобы он пил. Ружье было у них дома, об этом я знаю. Но, с другой стороны, мы в последнее время не общались, поэтому не смогу сказать, какие у них в семье были проблемы. Честно говоря, я в шоке — у них совершенно обычная семья, двое детей, ничего не предвещало такого развития событий», — говорит вартовчанка. Ранее URA.RU писало о том, что Широков работал в администрации Нижневартовска. В мэрии уточнили, что ранее он занимал должность замначальника техотдела эксплуатации имущества, и, по сути, не являлся чиновником — но был работником подконтрольного администрации бюджетного учреждения.