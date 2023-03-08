Что известно о ЧП со стрелком, взявшим в заложники сына в Нижневартовске

Широков находился под действием таблеток и алкоголя
новость из сюжетаВ Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу
Мужчина, взявший утром в заложники своего сына и открывший стрельбу по сотрудникам полиции, оказался экс-сотрудником подведомственного администрации Нижневартовска учреждения Владимиром Широковым. URA.RU приводит ключевые моменты операции по задержанию стрелка.
- По данным полиции ХМАО, утром 9 марта около 7 утра в дежурную часть полиции Нижневартовска поступило сообщение от женщины о том, что ее муж 1978 года рождения находится в неадекватном состоянии, угрожает самоубийством и при этом заперся с ребенком в квартире, дверь никому не открывает. При попытке вскрыть дверь сотрудниками МЧС, мужчина произвел выстрел с балкона в воздух.
- После этого на место происшествия были стянуты сотрудники экстренных и силовых служб. Дом, где находился Широков, был оцеплен сотрудниками полиции. Жителей близлежащих многоэтажек эвакуировали.
- Позже Широков записал голосовое сообщение и отправил журналистам местных СМИ. В своем спиче мужчина сообщил, что забаррикадировал двери, а с ним находится маленький ребенок. Кроме этого он потребовал, что бы с ним связались председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
- Между тем к дому в это время уже прибыли силовые подразделения Росгвардии, саперы и снайперы, которые заняли позиции на крышах ближайших домов. С Широковым начались переговоры.
- В ходе переговоров полицейским удалось уговорить его сдаться и освободить своего трехлетнего сына.
- В настоящее время мужчина задержан, ребенку ничего не угрожает. По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.