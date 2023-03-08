В Перми УФАС возбудило дело против фирмы, предлагающей списание долгов

09 марта 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Организация предлагает юридические услуги по списанию долгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Правовая группа „Банкротовъ“». Это компания, предлагающая за деньги юридические услуги по списанию долгов. Антимонопольное ведомство заподозрило организацию в нарушении закона о рекламе, которая распространялась в интернете. «Она распространялась на страницах электронного справочника „ДубльГИС“ и содержала информацию, привлекающую внимание к услугам компании ООО „Правовая группа ‚Банкротовъ‘“. Реклама содержит сравнительную формулировку „гарантия лучшей цены“. При этом отсутствует указание на критерий, по которому производится сравнение, а также объективное подтверждение. Поэтому мы считаем, что в рекламе содержатся признаки нарушения закона о рекламе», — сообщается на странице Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Если юридическую компанию признают виновной, ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Рассмотрение дела антимонопольным ведомством назначено на 10 марта 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС возбудило дело в отношении собственницы магазина в Чусовом. В антимонопольном ведомстве пришли к выводу, что предприниматель нарушала закон, рекламируя вейпы и табачные изделия.

Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Правовая группа „Банкротовъ“». Это компания, предлагающая за деньги юридические услуги по списанию долгов. Антимонопольное ведомство заподозрило организацию в нарушении закона о рекламе, которая распространялась в интернете. «Она распространялась на страницах электронного справочника „ДубльГИС“ и содержала информацию, привлекающую внимание к услугам компании ООО „Правовая группа ‚Банкротовъ‘“. Реклама содержит сравнительную формулировку „гарантия лучшей цены“. При этом отсутствует указание на критерий, по которому производится сравнение, а также объективное подтверждение. Поэтому мы считаем, что в рекламе содержатся признаки нарушения закона о рекламе», — сообщается на странице Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Если юридическую компанию признают виновной, ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Рассмотрение дела антимонопольным ведомством назначено на 10 марта 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС возбудило дело в отношении собственницы магазина в Чусовом. В антимонопольном ведомстве пришли к выводу, что предприниматель нарушала закон, рекламируя вейпы и табачные изделия.