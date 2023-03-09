Пригожин заявил о взятии ЧВК «Вагнер» Дубово-Василевки под Бахмутом

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ЧВК «Вагнер» взяла населенный пункт под Бахмутом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Дубово-Василевка под Бахмутом. Об этом заявил основатель частной военной компании и Евгений Пригожин.

«Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК „Вагнер“. <…> Вся территория населенного пункта под нами», — передает сообщение Евгения Пригожина его пресс-служба. Также основатель «Вагнера» добавил, что на окраинах населенного пункта ведутся ожесточенные бои.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Дубово-Василевка под Бахмутом. Об этом заявил основатель частной военной компании и Евгений Пригожин. «Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК „Вагнер“. <…> Вся территория населенного пункта под нами», — передает сообщение Евгения Пригожина его пресс-служба. Также основатель «Вагнера» добавил, что на окраинах населенного пункта ведутся ожесточенные бои.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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