Пригожин заявил о взятии ЧВК «Вагнер» Дубово-Василевки под Бахмутом

09 марта 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» взяла населенный пункт под Бахмутом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Дубово-Василевка под Бахмутом. Об этом заявил основатель частной военной компании и Евгений Пригожин. «Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК „Вагнер“. <…> Вся территория населенного пункта под нами», — передает сообщение Евгения Пригожина его пресс-служба . Также основатель «Вагнера» добавил, что на окраинах населенного пункта ведутся ожесточенные бои.

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Дубово-Василевка под Бахмутом. Об этом заявил основатель частной военной компании и Евгений Пригожин. «Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК „Вагнер“. <…> Вся территория населенного пункта под нами», — передает сообщение Евгения Пригожина его пресс-служба. Также основатель «Вагнера» добавил, что на окраинах населенного пункта ведутся ожесточенные бои.