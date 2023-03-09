Пригожин заявил о взятии ЧВК «Вагнер» Дубово-Василевки под Бахмутом

ЧВК «Вагнер» взяла населенный пункт под Бахмутом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Дубово-Василевка под Бахмутом. Об этом заявил основатель частной военной компании и Евгений Пригожин.
«Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК „Вагнер“. <…> Вся территория населенного пункта под нами», — передает сообщение Евгения Пригожина его
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