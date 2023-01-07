Курганца возмутило, что соль с дорог летит в лицо

По мнению местного жителя, дороги в Кургане обильно посыпают солью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Соль, которой посыпают дороги в Кургане, летит в лицо пешеходам. Об этом URA.RU рассказал читатель Илья, пожелавший скрыть свою фамилию.

«У нас капец солью дорогу обсыпают. Стоял у драмтеатра. По середине дороги „КамАЗ“ промчался. Все в лицо прилетело. Потом другой „КамАЗ“ рядом с тротуаром у остановки на бешеной скорости промчался, и вся соль — в лицо, аж в рот попало. Потом по Ленина такая же фигня была», — рассказал Илья.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию. В мэрии пояснили, что на комплексно-дорожных машинах, которые распределяют противогололедные материалы на дорожной сети, стоит электронная система дозирования. Распределение противогололедных материалов происходит автоматически. Процесс регулируется электронными устройствами и от скорости движения машин не зависит.

«Противогололедные материалы распределяются практически вровень с дорожным покрытием. Обработка ведется в соответствии с нормами уже много лет, и никогда подобных жалоб не поступало», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

О том, что жители Кургана высказывали недовольство по поводу состояния дорог, в особенности проезжих частей, после реагентов, URA.RU уже писало. Тогда часть горожан предлагала выставлять счета дорожным службам за помывку автомобилей. Также ранее жители Курганской области жаловались на плохую очистку дороги от гололеда.