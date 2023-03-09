Мэрия Нижневартовска удалила с сайта информацию о сотруднике, устроившем стрельбу. Скрин

09 марта 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Владимир Широков больше не числится в списке сотрудников подведомственного мэрии подразделения Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу Администрация Нижневартовска удалила с сайта информацию о сотруднике, устроившем стрельбу и взявшем своего малолетнего сына в заложники. Журналисты URA.RU еще в 10 утра обнаружили данные Владимира Широкова на официальном сайте мэрии, а уже после полудня они оттуда исчезли. «Сегодня еще около 10 утра, когда мы стали собирать информацию о нижневартовском стрелке, увидели некоего Владимира Широкова, который числился заместителем начальника отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества МКУ „Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска“. Знакомые с ним журналисты подтвердили, что стрелок и Широков, работавший в мэрии, — один и тот же человек. После полудня на сайте администрации города фамилия Широкова исчезла из списка сотрудников отдела», — отмечает корреспондент агентства. В пресс-службе мэрии уточнили, что исчезновение с сайта данных Широкова связано с его увольнением. Однако не смогли сообщить причину и дату, когда Широков перестал числиться в списке сотрудников подведомственного мэрии учреждения. «Точной даты увольнения пока нет, мы сами выясняем, запрашиваем информацию. В любом случае, некорректно называть его чиновником мэрии, это сотрудник подведомственного ей учреждения», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что знакомый стрелка сообщил о проблемах в его семье. По слухам, Широков был замечен в употреблении запрещенных веществ. Власти Нижневартовска зачистили сайт, на котором еще утром в списке сотрудников был Владимир Широков Фото: скриншот с сайта администрации Нижневартовска Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Нижневартовска удалила с сайта информацию о сотруднике, устроившем стрельбу и взявшем своего малолетнего сына в заложники. Журналисты URA.RU еще в 10 утра обнаружили данные Владимира Широкова на официальном сайте мэрии, а уже после полудня они оттуда исчезли. «Сегодня еще около 10 утра, когда мы стали собирать информацию о нижневартовском стрелке, увидели некоего Владимира Широкова, который числился заместителем начальника отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества МКУ „Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска“. Знакомые с ним журналисты подтвердили, что стрелок и Широков, работавший в мэрии, — один и тот же человек. После полудня на сайте администрации города фамилия Широкова исчезла из списка сотрудников отдела», — отмечает корреспондент агентства. В пресс-службе мэрии уточнили, что исчезновение с сайта данных Широкова связано с его увольнением. Однако не смогли сообщить причину и дату, когда Широков перестал числиться в списке сотрудников подведомственного мэрии учреждения. «Точной даты увольнения пока нет, мы сами выясняем, запрашиваем информацию. В любом случае, некорректно называть его чиновником мэрии, это сотрудник подведомственного ей учреждения», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что знакомый стрелка сообщил о проблемах в его семье. По слухам, Широков был замечен в употреблении запрещенных веществ.