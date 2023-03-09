Жители дома в Нижневартовске, где произошла стрельба, вернулись в свои квартиры

09 марта 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Эвакуированные жители чувствуют себя участниками боевых действий Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу Жители эвакуированного дома в Нижневартовске, где мужчина захватил в заложники своего сына и стрелял из окна, вернулись в свои квартиры. Соседи стрелка признались корреспонденту URA.RU, что чувствуют себя участниками боевых действий. «Чувствую себя участником боевых действий: слышала выстрелы — у меня как раз на ту сторону выходят окна, потом пришла полиция и попросила эвакуироваться. Я не успела позавтракать и принять лекарства, но в 42-й школе, куда нас эвакуировали, накормили, медики дали лекарство», — поделилась Наталья, она проживает в доме, где произошло ЧП. Она добавила, что сейчас жильцам разрешили вернуться в квартиры. Жительница второго этажа дома по улице Северной 50 Б поспешила домой с работы, когда узнала о происшествии из СМИ. В квартире оставался ее сын — занятия в школе отменили из-за низкой температуры. «Я только приехала на работу, когда узнала о происходящем, отпросилась и поспешила обратно: беспокоилась, ведь дома остался сын. Хорошо, соседка ему помогла: когда я приехала, они уже сидели в автобусе» — рассказала Динара. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали жителей дома, где мужчина захватил в заложники своего сына. Владимир Широков сдался полиции, ребенок находится в безопасности.

Жители эвакуированного дома в Нижневартовске, где мужчина захватил в заложники своего сына и стрелял из окна, вернулись в свои квартиры. Соседи стрелка признались корреспонденту URA.RU, что чувствуют себя участниками боевых действий. «Чувствую себя участником боевых действий: слышала выстрелы — у меня как раз на ту сторону выходят окна, потом пришла полиция и попросила эвакуироваться. Я не успела позавтракать и принять лекарства, но в 42-й школе, куда нас эвакуировали, накормили, медики дали лекарство», — поделилась Наталья, она проживает в доме, где произошло ЧП. Она добавила, что сейчас жильцам разрешили вернуться в квартиры. Жительница второго этажа дома по улице Северной 50 Б поспешила домой с работы, когда узнала о происшествии из СМИ. В квартире оставался ее сын — занятия в школе отменили из-за низкой температуры. «Я только приехала на работу, когда узнала о происходящем, отпросилась и поспешила обратно: беспокоилась, ведь дома остался сын. Хорошо, соседка ему помогла: когда я приехала, они уже сидели в автобусе» — рассказала Динара. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали жителей дома, где мужчина захватил в заложники своего сына. Владимир Широков сдался полиции, ребенок находится в безопасности.