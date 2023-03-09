Политолог назвал реальную цель Эрдогана в организации встречи Путина с Зеленским

Политолог Евсеев: Эрдогану нужна встреча Путина с Зеленским для пиара перед выборами

10 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Турция намерена создать образ Эрдогана-миротворца, считает Владимир Евсеев Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За желанием турецкого лидера Реджепа Эрдогана организовать встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского стоит обычная пиар-кампания перед майскими президентскими выборами в Турции. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Института стран СНГ, кандидат технических наук Владимир Евсеев. «Урегулируемость украинского кризиса будет происходить не в рамках этой встречи, а будет определяться ситуацией на поле. Сейчас ВСУ готовятся ни к какому-то перемирию, а к наступательным боевым действиям на Запорожском направлении с целью прорыва линии обороны вооруженных сил России, выхода к Мелитополю и Бердянску. Вот, чем мы сейчас занимаемся. Вы сами понимаете, что в таких условиях никто обсуждать реально мирные переговоры не будет. А вот стремления повысить роль Турции, лично Эрдогана как миротворца, особенно в период президентских выборов, думаю, будут предприниматься», — объяснил Владимир Евсеев. При этом политолог подчеркнул, что на ближайший год нет никаких предпосылок тому, что Россия и Украина начнут вести мирные переговоры. «Считаю, что в течение ближайшего года, то есть, до весны следующего года условий для мирных переговоров сформировано не будет. Реальных признаков для заключения какого-то договора я пока не вижу. Это не прослеживается ни на фоне боевых действий, которые продолжаются на Украине, ни на фоне поставок западных вооружений — расширения масштаба поставок, ни в позициях Вашингтона или Лондона, или Варшавы. Нет никаких абсолютно признаков того, что украинская сторона будет готова к переговорам», — отметил Евсеев. Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан сообщил, что перед Турцией сейчас стоит главная миссия — создать условия для того, чтобы Путин и Зеленский встретились и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства. Встречу хотят организовать в апреле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За желанием турецкого лидера Реджепа Эрдогана организовать встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского стоит обычная пиар-кампания перед майскими президентскими выборами в Турции. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Института стран СНГ, кандидат технических наук Владимир Евсеев. «Урегулируемость украинского кризиса будет происходить не в рамках этой встречи, а будет определяться ситуацией на поле. Сейчас ВСУ готовятся ни к какому-то перемирию, а к наступательным боевым действиям на Запорожском направлении с целью прорыва линии обороны вооруженных сил России, выхода к Мелитополю и Бердянску. Вот, чем мы сейчас занимаемся. Вы сами понимаете, что в таких условиях никто обсуждать реально мирные переговоры не будет. А вот стремления повысить роль Турции, лично Эрдогана как миротворца, особенно в период президентских выборов, думаю, будут предприниматься», — объяснил Владимир Евсеев. При этом политолог подчеркнул, что на ближайший год нет никаких предпосылок тому, что Россия и Украина начнут вести мирные переговоры. «Считаю, что в течение ближайшего года, то есть, до весны следующего года условий для мирных переговоров сформировано не будет. Реальных признаков для заключения какого-то договора я пока не вижу. Это не прослеживается ни на фоне боевых действий, которые продолжаются на Украине, ни на фоне поставок западных вооружений — расширения масштаба поставок, ни в позициях Вашингтона или Лондона, или Варшавы. Нет никаких абсолютно признаков того, что украинская сторона будет готова к переговорам», — отметил Евсеев. Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан сообщил, что перед Турцией сейчас стоит главная миссия — создать условия для того, чтобы Путин и Зеленский встретились и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства. Встречу хотят организовать в апреле.