Мэрия Нижневартовска уволила сотрудника, взявшего своего ребенка в заложники, за прогул

09 марта 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Владимира Широкова уволили из подведомственного учреждения мэрии за прогул Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу Власти Нижневартовска (ХМАО) уволили Владимира Широкова, который взял в заложники своего трехлетнего сына и открыл стрельбу из окна квартиры. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что Широков был уволен из подведомственного администрации учреждения 7 марта за прогул. «Широков был уволен 7 марта 2023 года. Причина увольнения — прогул», — прокомментировали в пресс-службе. С сайта администрации исчезла информация о том, что Широков числился в списке сотрудников МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска». «Он был заместителем начальника отдела. Сотрудники не успели оперативно обновить информацию на сайте, поэтому фамилия Широкова оставалась там еще сегодня утром. Теперь ее удалили, обновив до актуальной», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что с сайта мэрии Нижневартовска исчезла фамилия Широкова. Еще в 10 утра 9 марта она была в списке сотрудников, а после полудня была удалена.

Власти Нижневартовска (ХМАО) уволили Владимира Широкова, который взял в заложники своего трехлетнего сына и открыл стрельбу из окна квартиры. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что Широков был уволен из подведомственного администрации учреждения 7 марта за прогул. «Широков был уволен 7 марта 2023 года. Причина увольнения — прогул», — прокомментировали в пресс-службе. С сайта администрации исчезла информация о том, что Широков числился в списке сотрудников МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска». «Он был заместителем начальника отдела. Сотрудники не успели оперативно обновить информацию на сайте, поэтому фамилия Широкова оставалась там еще сегодня утром. Теперь ее удалили, обновив до актуальной», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что с сайта мэрии Нижневартовска исчезла фамилия Широкова. Еще в 10 утра 9 марта она была в списке сотрудников, а после полудня была удалена.