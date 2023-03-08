08 марта 2023

Статусный чиновник пермского правительства вернулся из четырехмесячной командировки в ЛНР

Первый замминистра агропромкомплекса Пермского края вернулся из командировки в ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка губернатора Решетникова в Верещагинский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, крестьянников юрий
Юрий Крестьянников ушел в отпуск после возвращения из Северодонецка Фото:

Первый заместитель министра агропромкомплекса Пермского края Юрий Крестьянников вернулся в Пермь из командировки в Северодонецк (ЛНР). Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. Сейчас чиновник находится в отпуске.

«Юрий Крестьянников 27 февраля вернулся в Пермь из командировки в ЛНР», — сказал URA.RU инсайдер. Сам Крестьянников подтвердил агентству данную информацию, уточнив, что «пока находится в отпуске». От других комментариев чиновник отказался.

Крестьянников находился в ЛНР в статусе первого замглавы администрации города с октября 2022 года. На сайте пермского краевого союза журналистов России указано, что в Луганской республике он «помогал местным властям налаживать в городе мирную жизнь». Сейчас эту работу в Северодонецке выполняет руководитель инспекции госжилнадзора Прикамья Александр Евсюков. Также в Северодонецке находятся вице-премьер краевого правительства Александр Борисов и замминистра территориальной безопасности края Альберт Марданов.

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Первый заместитель министра агропромкомплекса Пермского края Юрий Крестьянников вернулся в Пермь из командировки в Северодонецк (ЛНР). Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. Сейчас чиновник находится в отпуске. «Юрий Крестьянников 27 февраля вернулся в Пермь из командировки в ЛНР», — сказал URA.RU инсайдер. Сам Крестьянников подтвердил агентству данную информацию, уточнив, что «пока находится в отпуске». От других комментариев чиновник отказался. Крестьянников находился в ЛНР в статусе первого замглавы администрации города с октября 2022 года. На сайте пермского краевого союза журналистов России указано, что в Луганской республике он «помогал местным властям налаживать в городе мирную жизнь». Сейчас эту работу в Северодонецке выполняет руководитель инспекции госжилнадзора Прикамья Александр Евсюков. Также в Северодонецке находятся вице-премьер краевого правительства Александр Борисов и замминистра территориальной безопасности края Альберт Марданов.
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