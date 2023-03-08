Статусный чиновник пермского правительства вернулся из четырехмесячной командировки в ЛНР

Первый замминистра агропромкомплекса Пермского края вернулся из командировки в ЛНР

09 марта 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Юрий Крестьянников ушел в отпуск после возвращения из Северодонецка Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Первый заместитель министра агропромкомплекса Пермского края Юрий Крестьянников вернулся в Пермь из командировки в Северодонецк (ЛНР). Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. Сейчас чиновник находится в отпуске. «Юрий Крестьянников 27 февраля вернулся в Пермь из командировки в ЛНР», — сказал URA.RU инсайдер. Сам Крестьянников подтвердил агентству данную информацию, уточнив, что «пока находится в отпуске». От других комментариев чиновник отказался. Крестьянников находился в ЛНР в статусе первого замглавы администрации города с октября 2022 года. На сайте пермского краевого союза журналистов России указано, что в Луганской республике он «помогал местным властям налаживать в городе мирную жизнь». Сейчас эту работу в Северодонецке выполняет руководитель инспекции госжилнадзора Прикамья Александр Евсюков. Также в Северодонецке находятся вице-премьер краевого правительства Александр Борисов и замминистра территориальной безопасности края Альберт Марданов.

Первый заместитель министра агропромкомплекса Пермского края Юрий Крестьянников вернулся в Пермь из командировки в Северодонецк (ЛНР). Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. Сейчас чиновник находится в отпуске. «Юрий Крестьянников 27 февраля вернулся в Пермь из командировки в ЛНР», — сказал URA.RU инсайдер. Сам Крестьянников подтвердил агентству данную информацию, уточнив, что «пока находится в отпуске». От других комментариев чиновник отказался. Крестьянников находился в ЛНР в статусе первого замглавы администрации города с октября 2022 года. На сайте пермского краевого союза журналистов России указано, что в Луганской республике он «помогал местным властям налаживать в городе мирную жизнь». Сейчас эту работу в Северодонецке выполняет руководитель инспекции госжилнадзора Прикамья Александр Евсюков. Также в Северодонецке находятся вице-премьер краевого правительства Александр Борисов и замминистра территориальной безопасности края Альберт Марданов.