Два статусных пермских чиновника уехали в ЛНР

Вице-премьер Пермского края Александр Борисов, отвечающий за блок развития территорий, и заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов уехали в командировку в Северодонецк. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. Северодонецк является подшефным городом Пермского края.
«Поехали для решения текущих задач в рамках соглашения о восстановлении города, которое было заключено летом 2022 года. Командировка краткосрочная», — отметил источник. В пресс-службе администрации губернатора информацию не комментируют.
Для Александра Борисова это уже вторая поездка в Северодонецк. Он работал там с июля по сентябрь прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что глава пермской ИГЖН Александр Евсюков уехал в Северодонецк, где будет работать заместителем мэра. С осени 2022 года в мэрии Северодонецка трудится и замминистра агропромышленного комплекса Юрий Крестьянников. В конце августа в городе побывал губернатор Дмитрий Махонин.
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