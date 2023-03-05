Два статусных пермских чиновника уехали в ЛНР

Пермский вице-премьер Александр Борисов второй раз уехал в командировку в ЛНР

06 марта 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

Борисов вернулся из Северодонецка в сентябре 2022 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вице-премьер Пермского края Александр Борисов, отвечающий за блок развития территорий, и заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов уехали в командировку в Северодонецк. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. Северодонецк является подшефным городом Пермского края. «Поехали для решения текущих задач в рамках соглашения о восстановлении города, которое было заключено летом 2022 года. Командировка краткосрочная», — отметил источник. В пресс-службе администрации губернатора информацию не комментируют. Для Александра Борисова это уже вторая поездка в Северодонецк. Он работал там с июля по сентябрь прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что глава пермской ИГЖН Александр Евсюков уехал в Северодонецк, где будет работать заместителем мэра. С осени 2022 года в мэрии Северодонецка трудится и замминистра агропромышленного комплекса Юрий Крестьянников. В конце августа в городе побывал губернатор Дмитрий Махонин.

Вице-премьер Пермского края Александр Борисов, отвечающий за блок развития территорий, и заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов уехали в командировку в Северодонецк. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. Северодонецк является подшефным городом Пермского края. «Поехали для решения текущих задач в рамках соглашения о восстановлении города, которое было заключено летом 2022 года. Командировка краткосрочная», — отметил источник. В пресс-службе администрации губернатора информацию не комментируют. Для Александра Борисова это уже вторая поездка в Северодонецк. Он работал там с июля по сентябрь прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что глава пермской ИГЖН Александр Евсюков уехал в Северодонецк, где будет работать заместителем мэра. С осени 2022 года в мэрии Северодонецка трудится и замминистра агропромышленного комплекса Юрий Крестьянников. В конце августа в городе побывал губернатор Дмитрий Махонин.