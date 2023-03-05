05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Два статусных пермских чиновника уехали в ЛНР

Пермский вице-премьер Александр Борисов второй раз уехал в командировку в ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, борисов алексей
Борисов вернулся из Северодонецка в сентябре 2022 года Фото:

Вице-премьер Пермского края Александр Борисов, отвечающий за блок развития территорий, и заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов уехали в командировку в Северодонецк. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. Северодонецк является подшефным городом Пермского края.

«Поехали для решения текущих задач в рамках соглашения о восстановлении города, которое было заключено летом 2022 года. Командировка краткосрочная», — отметил источник. В пресс-службе администрации губернатора информацию не комментируют.

Для Александра Борисова это уже вторая поездка в Северодонецк. Он работал там с июля по сентябрь прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что глава пермской ИГЖН Александр Евсюков уехал в Северодонецк, где будет работать заместителем мэра. С осени 2022 года в мэрии Северодонецка трудится и замминистра агропромышленного комплекса Юрий Крестьянников. В конце августа в городе побывал губернатор Дмитрий Махонин.

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Вице-премьер Пермского края Александр Борисов, отвечающий за блок развития территорий, и заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов уехали в командировку в Северодонецк. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. Северодонецк является подшефным городом Пермского края. «Поехали для решения текущих задач в рамках соглашения о восстановлении города, которое было заключено летом 2022 года. Командировка краткосрочная», — отметил источник. В пресс-службе администрации губернатора информацию не комментируют. Для Александра Борисова это уже вторая поездка в Северодонецк. Он работал там с июля по сентябрь прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что глава пермской ИГЖН Александр Евсюков уехал в Северодонецк, где будет работать заместителем мэра. С осени 2022 года в мэрии Северодонецка трудится и замминистра агропромышленного комплекса Юрий Крестьянников. В конце августа в городе побывал губернатор Дмитрий Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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