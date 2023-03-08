В курганском управлении Росгвардии прошли обыски

В лицензионно-разрешительной службе курганского управления Росгвардии силовики провели обыски. Об этом URA.RU рассказали источники из силовых структур.
«В лицензионно-разрешительной службе проходят обыски. Также силовики пришли с проверками по личным адресам руководителей», — сообщили источники из правоохранительных органов. По их данным, силовики изымают документы для проверки.
Редакция URA.RU направила запросы в следственное управление СКР и управление Росгвардии по Курганской области. На момент публикации новости ответы из управлений не были получены.
Структуру центра лицензионно-разрешительной работы в управлении Росгвардии возглавляет заместитель начальника, подполковник полиции Евгений Реутов. Центру ЛРР подчиняются пять отделений, расположенные в округах Курганской области.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура выносила представление руководителям курганской Росгвардии. В отделе ЛРР были выявлены случаи незаконного продления лицензии частным охранным структурам.
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