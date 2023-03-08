Строительный бизнес Тюмени покинут сомнительные подрядчики

У Тюменских фискалов появились налоговые претензии к трем строительным компаниям области

09 марта 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Подрядчики задолжали государству почти 26 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тюменские фискалы намерены избавиться от трех микроподрядчиков в строительной сфере Тюменской области. Областная инспекция ФНС России выступила с исками о банкротстве в адрес компаний, имеющих долги перед государством, информация об исках размещена на портале «Электронное правосудие». «Подано три иска о банкротстве, во всех трех случаях истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчики — ООО „Прагма“, ООО „Грантпром“ и ООО „Диапозон строй“. Иски зарегистрированы, но еще не запущены в производство», — сообщает картотека электронных арбитражных дел. У первых двух компаний операции по счетам приостановлены, хотя финансовая ситуация у них разная. По данным сервиса СБИС, «Прагма» имеет положительную стоимость бизнеса и доходность, «Грантпром» по обоим показателям ушел далеко в минус. Обе этих компании работают в сфере строительства жилых и нежилых зданий, вместе они задолжали налогов на 25,8 млн рублей. Информация по третьей компании, ООО «Диапозон строй», в СБИС отсутствует. Ранее URA.RU рассказало, что у тюменских фискалов серьезные намерения в отношении местного микробизнеса. В конце февраля налоговики подали иски о банкротстве в отношении сразу 16-ти микропредприятий Тюменской области.

Тюменские фискалы намерены избавиться от трех микроподрядчиков в строительной сфере Тюменской области. Областная инспекция ФНС России выступила с исками о банкротстве в адрес компаний, имеющих долги перед государством, информация об исках размещена на портале «Электронное правосудие». «Подано три иска о банкротстве, во всех трех случаях истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчики — ООО „Прагма“, ООО „Грантпром“ и ООО „Диапозон строй“. Иски зарегистрированы, но еще не запущены в производство», — сообщает картотека электронных арбитражных дел. У первых двух компаний операции по счетам приостановлены, хотя финансовая ситуация у них разная. По данным сервиса СБИС, «Прагма» имеет положительную стоимость бизнеса и доходность, «Грантпром» по обоим показателям ушел далеко в минус. Обе этих компании работают в сфере строительства жилых и нежилых зданий, вместе они задолжали налогов на 25,8 млн рублей. Информация по третьей компании, ООО «Диапозон строй», в СБИС отсутствует. Ранее URA.RU рассказало, что у тюменских фискалов серьезные намерения в отношении местного микробизнеса. В конце февраля налоговики подали иски о банкротстве в отношении сразу 16-ти микропредприятий Тюменской области.