Путин посетовал на появление новых «жуликов» в России

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил риск появления «жуликов» в любом новом проекте Фото:

Группа людей, используя различные схемы, использовала проект поддержки молодежи «Пушкинская карта» в качестве личного обогащения. Об этом рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства посетовал, что жулики могут появиться в любом новом проекте.

«Пушкинская карта» дает возможность молодежи посещать театры, музеи и все прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена», — передает слова Чиханчина официальный сайт Кремля.

Он добавил, что выявлены конкретные люди, которые осуществляли эти манипуляции. Подозреваемые и украденные активы арестованы, заключил Чиханчин. Владимир Путин заявил, что в любом новом проекте могут появиться «жулики».

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Группа людей, используя различные схемы, использовала проект поддержки молодежи «Пушкинская карта» в качестве личного обогащения. Об этом рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства посетовал, что жулики могут появиться в любом новом проекте. «Пушкинская карта» дает возможность молодежи посещать театры, музеи и все прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена», — передает слова Чиханчина официальный сайт Кремля. Он добавил, что выявлены конкретные люди, которые осуществляли эти манипуляции. Подозреваемые и украденные активы арестованы, заключил Чиханчин. Владимир Путин заявил, что в любом новом проекте могут появиться «жулики».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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