Путин посетовал на появление новых «жуликов» в России

Группа людей, используя различные схемы, использовала проект поддержки молодежи «Пушкинская карта» в качестве личного обогащения. Об этом рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства посетовал, что жулики могут появиться в любом новом проекте.
«Пушкинская карта» дает возможность молодежи посещать театры, музеи и все прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена», — передает слова Чиханчина официальный
Он добавил, что выявлены конкретные люди, которые осуществляли эти манипуляции. Подозреваемые и украденные активы арестованы, заключил Чиханчин. Владимир Путин заявил, что в любом новом проекте могут появиться «жулики».
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!