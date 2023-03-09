Путин посетовал на появление новых «жуликов» в России

09 марта 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил риск появления «жуликов» в любом новом проекте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Группа людей, используя различные схемы, использовала проект поддержки молодежи «Пушкинская карта» в качестве личного обогащения. Об этом рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства посетовал, что жулики могут появиться в любом новом проекте. «Пушкинская карта» дает возможность молодежи посещать театры, музеи и все прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена», — передает слова Чиханчина официальный сайт Кремля. Он добавил, что выявлены конкретные люди, которые осуществляли эти манипуляции. Подозреваемые и украденные активы арестованы, заключил Чиханчин. Владимир Путин заявил, что в любом новом проекте могут появиться «жулики».

Группа людей, используя различные схемы, использовала проект поддержки молодежи «Пушкинская карта» в качестве личного обогащения. Об этом рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства посетовал, что жулики могут появиться в любом новом проекте. «Пушкинская карта» дает возможность молодежи посещать театры, музеи и все прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена», — передает слова Чиханчина официальный сайт Кремля. Он добавил, что выявлены конкретные люди, которые осуществляли эти манипуляции. Подозреваемые и украденные активы арестованы, заключил Чиханчин. Владимир Путин заявил, что в любом новом проекте могут появиться «жулики».