Жителя ХМАО, взявшего сына в заложники, отправили в психдиспансер

Жителя Нижневартовска Владимира Широкова, который взял сына в заложники и стрелял в сотрудников полиции, отправили в психоневрологический диспансер. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.
«Мужчину направляли в психоневрологический диспансер на освидетельствование. Это обычная практика, тем более сегодня должен был решаться вопрос о его мере пресечение. Поэтому заключение врача обязательно», — сообщил источник.
Ранее URA.RU сообщало, что 9 марта Владимир Широков заперся в квартире и взял в заложники собственного сына. После приезда экстренных служб он начал стрелять с балкона в сотрудников полиции. Но силовикам удалось его уговорить, и он сдался.
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