Жителя ХМАО, взявшего сына в заложники, отправили в психдиспансер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Заключение врача необходимо для продолжения следствия Фото:
новость из сюжета
В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу

Жителя Нижневартовска Владимира Широкова, который взял сына в заложники и стрелял в сотрудников полиции, отправили в психоневрологический диспансер. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«Мужчину направляли в психоневрологический диспансер на освидетельствование. Это обычная практика, тем более сегодня должен был решаться вопрос о его мере пресечение. Поэтому заключение врача обязательно», — сообщил источник.

Ранее URA.RU сообщало, что 9 марта Владимир Широков заперся в квартире и взял в заложники собственного сына. После приезда экстренных служб он начал стрелять с балкона в сотрудников полиции. Но силовикам удалось его уговорить, и он сдался.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жителя Нижневартовска Владимира Широкова, который взял сына в заложники и стрелял в сотрудников полиции, отправили в психоневрологический диспансер. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Мужчину направляли в психоневрологический диспансер на освидетельствование. Это обычная практика, тем более сегодня должен был решаться вопрос о его мере пресечение. Поэтому заключение врача обязательно», — сообщил источник. Ранее URA.RU сообщало, что 9 марта Владимир Широков заперся в квартире и взял в заложники собственного сына. После приезда экстренных служб он начал стрелять с балкона в сотрудников полиции. Но силовикам удалось его уговорить, и он сдался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...