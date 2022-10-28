28 октября 2022
27 октября 2022

В ЯНАО завершилось строительство долгостроя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Курган, полиция, пункт полиции
В ЯНАО официально завершили строительство долготроя Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) завершилось строительство здания полиции. Об этом говорится на официальном telegram-канале Департамента строительства ЯНАО.

«Спешим сообщить, что здание полиции в Ноябрьске сегодня, 28 октября, введено в эксплуатацию. Официально строительство бывшего долгостроя закончено, объект соответствуют всем требованиям стандартов российского законодательства», — сообщается в новости.

В новом здании кабинеты для работы с секретными материалами оборудованы специальными акустическими панелями. Помимо этого есть тир, три спортзала и конференц-зал на 150 мест.

Строительство здания полиции Ноябрьска началось в 2012 году. В 2014 году стройка была остановлена и пять лет простояла в режиме «заморозки». Возобновилось строительство после смены подрядчика. Им стал «Тюменьтел».

Ранее URA.RU рассказывало, что тюменский долгострой в центре города пообещали завершить до конца года. Жилой комплекс на улице Советской начали строить еще в 2005 году.

Здание полиции в Ноябрьске введено в эксплуатацию

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В Ноябрьске (ЯНАО) завершилось строительство здания полиции. Об этом говорится на официальном telegram-канале Департамента строительства ЯНАО. «Спешим сообщить, что здание полиции в Ноябрьске сегодня, 28 октября, введено в эксплуатацию. Официально строительство бывшего долгостроя закончено, объект соответствуют всем требованиям стандартов российского законодательства», — сообщается в новости. В новом здании кабинеты для работы с секретными материалами оборудованы специальными акустическими панелями. Помимо этого есть тир, три спортзала и конференц-зал на 150 мест. Строительство здания полиции Ноябрьска началось в 2012 году. В 2014 году стройка была остановлена и пять лет простояла в режиме «заморозки». Возобновилось строительство после смены подрядчика. Им стал «Тюменьтел». Ранее URA.RU рассказывало, что тюменский долгострой в центре города пообещали завершить до конца года. Жилой комплекс на улице Советской начали строить еще в 2005 году.
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